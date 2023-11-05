https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html
В Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
В Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины - РИА Новости, 05.11.2023
В Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
В Крыму начали подсчет ущерба, нанесенного республиканскому бюджету энергоблокадой со стороны Украины, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T03:04
2023-11-05T03:04
2023-11-05T03:23
украина
краснодарский край
владимир константинов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Крыму начали подсчет ущерба, нанесенного республиканскому бюджету энергоблокадой со стороны Украины, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой."Мы уже провели по энергоблокаде первое заседание. Сумма заявленных потерь по энергоблокаде больше, чем по водной блокаде. Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.По его словам, сначала иск будет подан по ущербу, нанесенному бюджету республики, а затем — юридическим и физическим лицам. "Общая сумма иска будет превышать ущерб от водной блокады", - подчеркнул глава крымского парламента. Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к киевским властям об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда из-за водной блокады — предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба предварительно составляет порядка 2 триллионов рублей.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
https://ria.ru/20231028/krym-1905782915.html
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украина, краснодарский край, владимир константинов
Украина, Краснодарский край, Владимир Константинов
В Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
Константинов: в Крыму начали подсчет ущерба от энергоблокады со стороны Украины
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Крыму начали подсчет ущерба, нанесенного республиканскому бюджету энергоблокадой со стороны Украины, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой.
Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой
"Мы уже провели по энергоблокаде первое заседание. Сумма заявленных потерь по энергоблокаде больше, чем по водной блокаде. Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его словам, сначала иск будет подан по ущербу, нанесенному бюджету республики, а затем — юридическим и физическим лицам. "Общая сумма иска будет превышать ущерб от водной блокады", - подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к киевским властям об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда из-за водной блокады — предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба предварительно составляет порядка 2 триллионов рублей.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края
, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
Крым подаст третий иск к Украине по водной блокаде на два триллиона рублей