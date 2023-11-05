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В Краснодарской квартире нашли тела троих подростков - РИА Новости, 05.11.2023
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19:19 05.11.2023 (обновлено: 19:21 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/krasnodar-1907618041.html
В Краснодарской квартире нашли тела троих подростков
В Краснодарской квартире нашли тела троих подростков - РИА Новости, 05.11.2023
В Краснодарской квартире нашли тела троих подростков
Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности после гибели трех подростков в краснодарской квартире, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:19
2023-11-05T19:21
происшествия
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краснодарский край
россия
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СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности после гибели трех подростков в краснодарской квартире, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. По данным следствия, тела двоих подростков 16 и 17 лет обнаружены родственницей несовершеннолетних в квартире Краснодара на проспекте Чекистов. Женщина, увидев подростков без сознания вызвала медиков и полицию. Позднее правоохранители обнаружили тело 16-летнего друга несовершеннолетних. В ходе осмотра следователи нашли приборы для курения и вещи "используемые для употребления наркотических веществ". "В Краснодаре по факту смерти трех несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в Telegram-канале кубанского СК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907123893.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодарской квартире нашли тела троих подростков

В Краснодарской квартире нашли тела троих подростков, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 5 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности после гибели трех подростков в краснодарской квартире, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
По данным следствия, тела двоих подростков 16 и 17 лет обнаружены родственницей несовершеннолетних в квартире Краснодара на проспекте Чекистов. Женщина, увидев подростков без сознания вызвала медиков и полицию. Позднее правоохранители обнаружили тело 16-летнего друга несовершеннолетних. В ходе осмотра следователи нашли приборы для курения и вещи "используемые для употребления наркотических веществ".
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"В Краснодаре по факту смерти трех несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в Telegram-канале кубанского СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.
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