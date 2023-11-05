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США не стремятся к конфликту с Ираном, заявил Блинкен - РИА Новости, 05.11.2023
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21:33 05.11.2023 (обновлено: 21:44 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/konflikt-1907637300.html
США не стремятся к конфликту с Ираном, заявил Блинкен
США не стремятся к конфликту с Ираном, заявил Блинкен - РИА Новости, 05.11.2023
США не стремятся к конфликту с Ираном, заявил Блинкен
США не ищут конфликта с Ираном, но примут все необходимые меры для защиты развернутых на Ближнем Востоке сил, заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:33
2023-11-05T21:44
в мире
иран
сша
израиль
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США не ищут конфликта с Ираном, но примут все необходимые меры для защиты развернутых на Ближнем Востоке сил, заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен."Было крайне важно сделать очень четкое послание тем, кто стремится извлечь пользу из текущего конфликта в Газе, а также попытается создать угрозу нашим военнослужащим здесь или где-либо еще в регионе: не делайте этого", - сказал Блинкен в ходе не анонсированного заранее визита в Ирак. Его выступление транслировал телеканал Sky News.По словам госсекретаря, в ходе контактов с представителями иракских властей он дал четко понять, что считает недавние атаки "проиранских сил" на американские военные базы на Ближнем Востоке "абсолютно неприемлемыми"."Мы предпримем все необходимые шаги для защиты наших людей. Но мы не ищем конфликта с Ираном", - подчеркнул глава американской дипломатии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, иран, сша, израиль, энтони блинкен, хамас, оон, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, США, Израиль, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не стремятся к конфликту с Ираном, заявил Блинкен

Блинкен: США не ищет конфликта с Ираном, но будет защищать военных в регионе

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США не ищут конфликта с Ираном, но примут все необходимые меры для защиты развернутых на Ближнем Востоке сил, заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен.
"Было крайне важно сделать очень четкое послание тем, кто стремится извлечь пользу из текущего конфликта в Газе, а также попытается создать угрозу нашим военнослужащим здесь или где-либо еще в регионе: не делайте этого", - сказал Блинкен в ходе не анонсированного заранее визита в Ирак. Его выступление транслировал телеканал Sky News.
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По словам госсекретаря, в ходе контактов с представителями иракских властей он дал четко понять, что считает недавние атаки "проиранских сил" на американские военные базы на Ближнем Востоке "абсолютно неприемлемыми".
"Мы предпримем все необходимые шаги для защиты наших людей. Но мы не ищем конфликта с Ираном", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИранСШАИзраильЭнтони БлинкенХАМАСООНБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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