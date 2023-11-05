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Вучич заявил о риске разрастания конфликтов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2023
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20:46 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/konflikt-1907629905.html
Вучич заявил о риске разрастания конфликтов на Ближнем Востоке
Вучич заявил о риске разрастания конфликтов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2023
Вучич заявил о риске разрастания конфликтов на Ближнем Востоке
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает разрастания военных конфликтов на Ближнем Востоке до уровня мировой войны, по его словам региональные силы... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:46
2023-11-05T20:46
в мире
ближний восток
александр вучич
сербия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает разрастания военных конфликтов на Ближнем Востоке до уровня мировой войны, по его словам региональные силы видели, что Израиль уязвим и ждут своего часа. Вучич заявил вечером в воскресенье в эфире агентства Танюг, что конфликт в секторе Газа вызывает столько эмоций во всем мире, особенно среди мусульман и евреев, что туда приковано все внимание и там "разрушается весь порядок". "Даже если это все остановится и будет подписано перемирие, все региональные силы ждут своего момента, пока немного усилятся. Потому что они видели в этот раз, что Израиль не неуязвим. Он пытается решить вопросы таким образом, чтобы не оказаться под угрозой в скором времени, что, думаю, исключительно тяжело. А все остальные видели уязвимость мощнейшей силы Ближнего Востока и я уверен, что это так легко не остановится", - заявил глава сербского государства. "Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому. Так бывало, и некоторые уже проводят параллели с Первой, некоторые со Второй мировой войнами. Есть разница с первым и вторым, но есть и много сходства. Если начнется еще один региональный конфликт, стороны в нем снова будут те же самые", - указал президент Сербии.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, ближний восток, александр вучич, сербия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Александр Вучич, Сербия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вучич заявил о риске разрастания конфликтов на Ближнем Востоке

Вучич заявил о возможности разрастания военных конфликтов на Ближнем Востоке

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает разрастания военных конфликтов на Ближнем Востоке до уровня мировой войны, по его словам региональные силы видели, что Израиль уязвим и ждут своего часа.
Вучич заявил вечером в воскресенье в эфире агентства Танюг, что конфликт в секторе Газа вызывает столько эмоций во всем мире, особенно среди мусульман и евреев, что туда приковано все внимание и там "разрушается весь порядок".
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"Даже если это все остановится и будет подписано перемирие, все региональные силы ждут своего момента, пока немного усилятся. Потому что они видели в этот раз, что Израиль не неуязвим. Он пытается решить вопросы таким образом, чтобы не оказаться под угрозой в скором времени, что, думаю, исключительно тяжело. А все остальные видели уязвимость мощнейшей силы Ближнего Востока и я уверен, что это так легко не остановится", - заявил глава сербского государства.
"Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому. Так бывало, и некоторые уже проводят параллели с Первой, некоторые со Второй мировой войнами. Есть разница с первым и вторым, но есть и много сходства. Если начнется еще один региональный конфликт, стороны в нем снова будут те же самые", - указал президент Сербии.
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В миреБлижний ВостокАлександр ВучичСербияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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