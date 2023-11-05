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МВД назвало причину конфликта со стрельбой в центре Москвы - РИА Новости, 05.11.2023
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20:29 05.11.2023 (обновлено: 21:09 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/konflikt-1907627161.html
МВД назвало причину конфликта со стрельбой в центре Москвы
МВД назвало причину конфликта со стрельбой в центре Москвы - РИА Новости, 05.11.2023
МВД назвало причину конфликта со стрельбой в центре Москвы
Стрельба в ресторане на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T20:29
2023-11-05T21:09
москва
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба в ресторане на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что люди пострадали в результате стрельбы у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы. Прокуратура столицы сообщает о четверых пострадавших в результате стрельбы из травматического оружия, 37-летнего стрелявшего задержали."Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся", - сообщила Волк.По ее словам, задержанный злоумышленник будет доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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москва, происшествия, ирина волк
Москва, Происшествия, Ирина Волк
МВД назвало причину конфликта со стрельбой в центре Москвы

МВД назвало бытовой конфликт причиной стрельбы у ресторана в центре Москвы

© МВД РоссииПистолет, из которого стреляли в ресторане Paulaner на Шлюзовой в Москве
Пистолет, из которого стреляли в ресторане Paulaner на Шлюзовой в Москве
© МВД России
Пистолет, из которого стреляли в ресторане Paulaner на Шлюзовой в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стрельба в ресторане на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла из-за бытового конфликта, который перерос в потасовку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что люди пострадали в результате стрельбы у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы. Прокуратура столицы сообщает о четверых пострадавших в результате стрельбы из травматического оружия, 37-летнего стрелявшего задержали.
"Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся", - сообщила Волк.
По ее словам, задержанный злоумышленник будет доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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