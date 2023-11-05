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В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами - РИА Новости, 05.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:30 05.11.2023 (обновлено: 03:36 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/klad-1907518859.html
В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами
В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами - РИА Новости, 05.11.2023
В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами
Археологи обнаружили в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с древнеримскими монетами, который может считаться рекордным, сообщило... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:30
2023-11-05T03:36
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РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Археологи обнаружили в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с древнеримскими монетами, который может считаться рекордным, сообщило министерство культуры Италии. Морское дно скрывало, по первоначальным подсчетам, от 30 до 50 тысяч бронзовых монет начала IV века нашей эры. Это значительно больше клада из Великобритании, где в 2013 году обнаружили почти 23 тысячи тех же бронзовых монет Римской империи под названием "фоллис". Помимо денег на месте находки специалисты обнаружили стенки амфор африканского производства и восточного, но в меньшем объеме. О находке археологам сообщил некий гражданин, который в ходе погружений заметил металлические предметы на небольшой глубине близ берега. "Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы", - говорится в сообщении. Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры. Обнаруженные фоллисы происходят почти со всех монетных дворов Империи, действовавших в тот период, за исключением Антиохии, Александрии и Карфагена. "Операции по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят нам расширить и углубить наши знания о контексте находок, из которых еще можно получить много информации", - сообщило минкультуры.
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сардиния, италия, великобритания
Культура, Сардиния, Италия, Великобритания
В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

Археологи нашли в море на Сардинии огромный клад с древнеримскими монетами

© Фото : Сourtesy of the Israel Antiquities Authority/Samuel MagalДревнеримская золотая монета
Древнеримская золотая монета - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Сourtesy of the Israel Antiquities Authority/Samuel Magal
Древнеримская золотая монета. Архивное фото
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РИМ, 5 ноя - РИА Новости. Археологи обнаружили в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с древнеримскими монетами, который может считаться рекордным, сообщило министерство культуры Италии.
Морское дно скрывало, по первоначальным подсчетам, от 30 до 50 тысяч бронзовых монет начала IV века нашей эры. Это значительно больше клада из Великобритании, где в 2013 году обнаружили почти 23 тысячи тех же бронзовых монет Римской империи под названием "фоллис".
Помимо денег на месте находки специалисты обнаружили стенки амфор африканского производства и восточного, но в меньшем объеме.
О находке археологам сообщил некий гражданин, который в ходе погружений заметил металлические предметы на небольшой глубине близ берега.
"Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы", - говорится в сообщении. Тип чеканки позволяет отнести их к периоду между 324 и 340 годами нашей эры. Обнаруженные фоллисы происходят почти со всех монетных дворов Империи, действовавших в тот период, за исключением Антиохии, Александрии и Карфагена.
"Операции по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят нам расширить и углубить наши знания о контексте находок, из которых еще можно получить много информации", - сообщило минкультуры.
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