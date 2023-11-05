https://ria.ru/20231105/kino-1907575829.html

Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей

Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.11.2023

Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей

Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" менее чем за две недели проката превысили 1 миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:17

2023-11-05T14:17

2023-11-05T14:17

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" менее чем за две недели проката превысили 1 миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Фильм вышел в прокат 26 октября. "Общие сборы 1 174 678 268 рублей", - приводятся данные в системе. Кроме того, сборы за второй уикенд составили более 520 миллионов рублей, что превысило показатели первых выходных - более 400 миллионов рублей, без учета продаж в день премьеры (более 28 миллионов рублей) и предпродаж (почти 25 миллионов рублей). Бюджет фильма при этом был порядка 600 миллионов рублей. Сказочный блокбастер "По щучьему велению" о волшебной щуке создан по мотивам русских народных сказок. Натурные съемки картины проходили под Тобольском, на берегах Иртыша. Емелю сыграл Никита Кологривый, Василису - Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова.

https://ria.ru/20230329/cheburashka-1861539129.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, фонд кино, россия, новости культуры