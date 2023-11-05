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Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.11.2023
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Культура
 
14:17 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/kino-1907575829.html
Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.11.2023
Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей
Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" менее чем за две недели проката превысили 1 миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:17
2023-11-05T14:17
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" менее чем за две недели проката превысили 1 миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Фильм вышел в прокат 26 октября. "Общие сборы 1 174 678 268 рублей", - приводятся данные в системе. Кроме того, сборы за второй уикенд составили более 520 миллионов рублей, что превысило показатели первых выходных - более 400 миллионов рублей, без учета продаж в день премьеры (более 28 миллионов рублей) и предпродаж (почти 25 миллионов рублей). Бюджет фильма при этом был порядка 600 миллионов рублей. Сказочный блокбастер "По щучьему велению" о волшебной щуке создан по мотивам русских народных сказок. Натурные съемки картины проходили под Тобольском, на берегах Иртыша. Емелю сыграл Никита Кологривый, Василису - Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова.
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кино и сериалы, фонд кино, россия, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Фонд кино, Россия, Новости культуры
Фильм "По щучьему велению" собрал в прокате более миллиарда рублей

Фонд кино: сборы фильма "По щучьему велению" в прокате превысили миллиард рублей

© Глобус-фильм (2023)Кадр из фильма "По щучьему велению"
Кадр из фильма По щучьему велению
© Глобус-фильм (2023)
Кадр из фильма "По щучьему велению"
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" менее чем за две недели проката превысили 1 миллиард рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
Фильм вышел в прокат 26 октября.
«
"Общие сборы 1 174 678 268 рублей", - приводятся данные в системе.
Кроме того, сборы за второй уикенд составили более 520 миллионов рублей, что превысило показатели первых выходных - более 400 миллионов рублей, без учета продаж в день премьеры (более 28 миллионов рублей) и предпродаж (почти 25 миллионов рублей). Бюджет фильма при этом был порядка 600 миллионов рублей.
Сказочный блокбастер "По щучьему велению" о волшебной щуке создан по мотивам русских народных сказок. Натурные съемки картины проходили под Тобольском, на берегах Иртыша. Емелю сыграл Никита Кологривый, Василису - Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова.
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