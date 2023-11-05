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В Киеве заявили о государственном перевороте - РИА Новости, 05.11.2023
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03:23 05.11.2023 (обновлено: 03:59 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/kiev-1907523472.html
В Киеве заявили о государственном перевороте
В Киеве заявили о государственном перевороте - РИА Новости, 05.11.2023
В Киеве заявили о государственном перевороте
Верховная рада разгромлена, а Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T03:23
2023-11-05T03:59
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
россия
леонид кучма
юлия тимошенко
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Верховная рада разгромлена, а Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение, такое мнение выразил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Осуществлен антиконституционный переворот. Верховный Совет (Верховная рада Украины. — Прим. ред.) разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, —фракция (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — заявил он.Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой "канцелярией", которая незаконно ограничивает права украинских граждан.За нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия киевского режима в отношении собственных граждан, по мнению эксперта, Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит ввиду того, что Украина превратилась в государство "стационарного бандита".Ранее адвокат Дмитрий Аграновский объяснил РИА Новости, что Россия идет к признанию киевского режима террористическим. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку.
https://ria.ru/20231105/mask-1907522953.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, россия, леонид кучма, юлия тимошенко
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Россия, Леонид Кучма, Юлия Тимошенко
В Киеве заявили о государственном перевороте

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине совершили государственный переворот

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Верховная рада разгромлена, а Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение, такое мнение выразил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Осуществлен антиконституционный переворот. Верховный Совет (Верховная рада Украины. — Прим. ред.) разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, —фракция (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — заявил он.
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Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой "канцелярией", которая незаконно ограничивает права украинских граждан.
За нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия киевского режима в отношении собственных граждан, по мнению эксперта, Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит ввиду того, что Украина превратилась в государство "стационарного бандита".
Ранее адвокат Дмитрий Аграновский объяснил РИА Новости, что Россия идет к признанию киевского режима террористическим. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку.
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