В Киеве заявили о государственном перевороте
Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине совершили государственный переворот
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Верховная рада разгромлена, а Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение, такое мнение выразил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Осуществлен антиконституционный переворот. Верховный Совет (Верховная рада Украины. — Прим. ред.) разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, —фракция (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — заявил он.
Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой "канцелярией", которая незаконно ограничивает права украинских граждан.
За нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия киевского режима в отношении собственных граждан, по мнению эксперта, Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит ввиду того, что Украина превратилась в государство "стационарного бандита".
Ранее адвокат Дмитрий Аграновский объяснил РИА Новости, что Россия идет к признанию киевского режима террористическим. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку.