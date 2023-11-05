https://ria.ru/20231105/kiev-1907523472.html

В Киеве заявили о государственном перевороте

В Киеве заявили о государственном перевороте - РИА Новости, 05.11.2023

В Киеве заявили о государственном перевороте

Верховная рада разгромлена, а Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T03:23

2023-11-05T03:23

2023-11-05T03:59

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

россия

леонид кучма

юлия тимошенко

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Верховная рада разгромлена, а Украиной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение, такое мнение выразил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Осуществлен антиконституционный переворот. Верховный Совет (Верховная рада Украины. — Прим. ред.) разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, —фракция (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — заявил он.Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой "канцелярией", которая незаконно ограничивает права украинских граждан.За нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия киевского режима в отношении собственных граждан, по мнению эксперта, Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит ввиду того, что Украина превратилась в государство "стационарного бандита".Ранее адвокат Дмитрий Аграновский объяснил РИА Новости, что Россия идет к признанию киевского режима террористическим. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку.

https://ria.ru/20231105/mask-1907522953.html

https://ria.ru/20231104/vsu-1907453882.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, россия, леонид кучма, юлия тимошенко