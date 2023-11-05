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Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках - РИА Новости, 05.11.2023
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21:20 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/khimki-1907635184.html
Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках - РИА Новости, 05.11.2023
Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
Оперативный штаб по вопросам теплоснабжения будет функционировать в Химках в течение всего отопительного сезона с целью обеспечения оперативной ликвидации... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:20
2023-11-05T21:20
химки
московская область (подмосковье)
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ХИМКИ, 5 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по вопросам теплоснабжения будет функционировать в Химках в течение всего отопительного сезона с целью обеспечения оперативной ликвидации аварий на теплотрассах, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Волошин в воскресенье провел в местном филиале ТСК "Мосэнерго" заседание оперштаба, на котором обсудили ход восстановительных работ на поврежденных участках теплосети. "Мы видим существенные улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. При этом аварийные бригады ТСК "Мосэнерго" продолжают работу в прежнем, усиленном режиме. Наш штаб по вопросам теплоснабжения будет функционировать весь отопительный сезон. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть начеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки", - привели в пресс-службе городского округа слова Волошина. Всего, по информации ТСК "Мосэнерго", в округе работают 15 аварийных бригад. Они восстанавливают бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира и других. Также глава округа вместе с главным инженером ТСК "Мосэнерго" Романом Агаповым проверил ремонтные работы в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там аварийные бригады устраняют утечки на трубопроводе центрального отопления. Кроме того, Волошин осмотрел котельную на Нагорном шоссе, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках. В этом году в рамках реализации инвестпрограммы в ней реконструировали котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. В пресс-службе отметили, что жителям Химок, в чьих домах отопительный период начался позже установленных сроков, проведут перерасчет квитанций. Кроме того, плату за отопление пересмотрят и для жителей многоквартирных домов, в которых нет общедомового прибора учета тепла.
https://ria.ru/20230925/reyting-1898552816.html
https://ria.ru/20231027/khimki-1905680712.html
химки
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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5
4.7
96
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химки, московская область (подмосковье)
Химки, Московская область (Подмосковье)
Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

© Пресс-служба администрации г.о. Химки Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
© Пресс-служба администрации г.о. Химки
Дмитрий Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
Читать ria.ru в
ХИМКИ, 5 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб по вопросам теплоснабжения будет функционировать в Химках в течение всего отопительного сезона с целью обеспечения оперативной ликвидации аварий на теплотрассах, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Волошин в воскресенье провел в местном филиале ТСК "Мосэнерго" заседание оперштаба, на котором обсудили ход восстановительных работ на поврежденных участках теплосети.
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"Мы видим существенные улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. При этом аварийные бригады ТСК "Мосэнерго" продолжают работу в прежнем, усиленном режиме. Наш штаб по вопросам теплоснабжения будет функционировать весь отопительный сезон. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть начеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки", - привели в пресс-службе городского округа слова Волошина.
Всего, по информации ТСК "Мосэнерго", в округе работают 15 аварийных бригад. Они восстанавливают бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира и других.
Также глава округа вместе с главным инженером ТСК "Мосэнерго" Романом Агаповым проверил ремонтные работы в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там аварийные бригады устраняют утечки на трубопроводе центрального отопления.
Кроме того, Волошин осмотрел котельную на Нагорном шоссе, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках. В этом году в рамках реализации инвестпрограммы в ней реконструировали котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей.
В пресс-службе отметили, что жителям Химок, в чьих домах отопительный период начался позже установленных сроков, проведут перерасчет квитанций. Кроме того, плату за отопление пересмотрят и для жителей многоквартирных домов, в которых нет общедомового прибора учета тепла.
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ХимкиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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