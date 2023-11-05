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Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 05.11.2023
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21:15 05.11.2023 (обновлено: 21:33 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/khamas-1907634131.html
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 05.11.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет по Тель-Авиву. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:15
2023-11-05T21:33
в мире
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на сионистскую (израильскую - ред.) резню мирных жителей", - сообщается в заявлении военного крыла ХАМАС.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Бригады "Аль-Кассам" заявили о пуске ракет по Тель-Авиву

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. 16.10.2023
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. 16.10.2023 - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. 16.10.2023
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о пуске ракет по Тель-Авиву.
"Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на сионистскую (израильскую - ред.) резню мирных жителей", - сообщается в заявлении военного крыла ХАМАС.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
Вчера, 08:00
 
В миреТель-АвивХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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