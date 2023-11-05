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ХАМАС ответило на заявление о возможности применения атомной бомбы Израилем - РИА Новости, 05.11.2023
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12:32 05.11.2023 (обновлено: 15:31 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/khamas-1907564879.html
ХАМАС ответило на заявление о возможности применения атомной бомбы Израилем
ХАМАС ответило на заявление о возможности применения атомной бомбы Израилем - РИА Новости, 05.11.2023
ХАМАС ответило на заявление о возможности применения атомной бомбы Израилем
Высказывание израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа свидетельствует о терроризме в отношении палестинского народа, говорится в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:32
2023-11-05T15:31
в мире
израиль
россия
иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Высказывание израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа свидетельствует о терроризме в отношении палестинского народа, говорится в заявлении представителя движения ХАМАС Хазема Касема, опубликованном в Telegram. Так он прокомментировал слова министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, назвавшего сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта. &quot;Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа&quot;, — заявил Касем.По его словам, такие высказывания проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, россия, иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС ответило на заявление о возможности применения атомной бомбы Израилем

В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе

© Фото : Вооруженные силы СССРЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Вооруженные силы СССР
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Высказывание израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа свидетельствует о терроризме в отношении палестинского народа, говорится в заявлении представителя движения ХАМАС Хазема Касема, опубликованном в Telegram.
Так он прокомментировал слова министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, назвавшего сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта.
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"Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа", — заявил Касем.

По его словам, такие высказывания проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.
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Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильРоссияИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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