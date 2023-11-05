https://ria.ru/20231105/kerch-1907514377.html
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль - РИА Новости, 05.11.2023
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль
ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:18
2023-11-05T00:18
2023-11-05T08:12
специальная военная операция на украине
керчь
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568708258_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_708c99da6694b6943f350fd04021d9f5.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. "Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал."Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907402888.html
керчь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568708258_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c63f2ea29b2f853ae98ff681d57dc438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Керчь, Россия, Вооруженные силы Украины
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль
Минобороны России сообщило об ударе 15 крылатых ракет ВСУ по заводу в Керчи
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. "Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал.
«
"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении.
В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Над Белгородской областью сбили беспилотник