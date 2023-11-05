https://ria.ru/20231105/kerch-1907514377.html

В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль

В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль - РИА Новости, 05.11.2023

В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль

ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:18

2023-11-05T00:18

2023-11-05T08:12

специальная военная операция на украине

керчь

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. "Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал."Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907402888.html

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керчь, россия, вооруженные силы украины