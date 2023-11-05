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В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 05.11.2023 (обновлено: 08:12 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/kerch-1907514377.html
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль - РИА Новости, 05.11.2023
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль
ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:18
2023-11-05T08:12
специальная военная операция на украине
керчь
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. "Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал."Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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керчь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Керчь, Россия, Вооруженные силы Украины
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль

Минобороны России сообщило об ударе 15 крылатых ракет ВСУ по заводу в Керчи

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. "Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал.
«
"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - говорится в сообщении.
В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеКерчьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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