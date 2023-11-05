https://ria.ru/20231105/katar-1907572557.html
Премьер Катара заявил о двойных стандартах в освещении событий в Газе
Премьер Катара заявил о двойных стандартах в освещении событий в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
Премьер Катара заявил о двойных стандартах в освещении событий в Газе
Доверие стран Ближнего Востока к международным организациям пошатнулось из-за двойных стандартов, заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:47
2023-11-05T13:47
2023-11-05T13:47
в мире
израиль
катар
катрин колонна
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Доверие стран Ближнего Востока к международным организациям пошатнулось из-за двойных стандартов, заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, говоря о ситуации в секторе Газа. "Проявление международным сообществом двойных стандартов пошатнуло доверие стран региона к международным организациям и мировому порядку", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции в Дохе с главой МИД Франции Катрин Колонной. Премьер и глава МИД Катара отметил, что страна "намерена продолжать усилия по освобождению заложников из сектора Газа, несмотря на ложь в СМИ". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, катрин колонна, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Катрин Колонна, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Катара заявил о двойных стандартах в освещении событий в Газе
Аль Тани: ложь в СМИ пошатнула доверие Ближнего Востока к мировому порядку
КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Доверие стран Ближнего Востока к международным организациям пошатнулось из-за двойных стандартов, заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, говоря о ситуации в секторе Газа.
"Проявление международным сообществом двойных стандартов пошатнуло доверие стран региона к международным организациям и мировому порядку", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции в Дохе
с главой МИД Франции Катрин Колонной
.
Уравняв Путина и ХАМАС, Запад допустил огромную ошибку
Премьер и глава МИД Катара отметил, что страна "намерена продолжать усилия по освобождению заложников из сектора Газа, несмотря на ложь в СМИ".
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.