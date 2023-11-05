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Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля - РИА Новости, 05.11.2023
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15:54 05.11.2023 (обновлено: 15:55 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/izrail-1907589072.html
Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля
Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля - РИА Новости, 05.11.2023
Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля
Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ раскрыть израильскую ядерную программу, говорится в заявлении министерства иностранных дел САР. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:54
2023-11-05T15:55
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
магатэ
оон
биньямин нетаньяху
сирия
в мире
израиль
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ раскрыть израильскую ядерную программу, говорится в заявлении министерства иностранных дел САР. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элиягу, который заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. "Заявления одного из террористов правительства этого узурпаторского образования (Израиля - ред.) об ударе по населению Газы атомным оружием является новым признаком государственного терроризма", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA. Министерство подчеркивает, что утверждения Элиягу "подтверждают, что Израиль скрывал факт владения этим оружием". "Сирия призывает международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять все меры и взять на себя ответственность за раскрытие израильской ядерной программы", - отмечает сирийский МИД. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, магатэ, оон, биньямин нетаньяху, сирия, в мире, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, МАГАТЭ, ООН, Биньямин Нетаньяху, Сирия, В мире, Израиль
Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля

МИД САР призвал мировое сообщество и МАГАТЭ раскрыть ядерную программу Израиля

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ раскрыть израильскую ядерную программу, говорится в заявлении министерства иностранных дел САР.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элиягу, который заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
"Заявления одного из террористов правительства этого узурпаторского образования (Израиля - ред.) об ударе по населению Газы атомным оружием является новым признаком государственного терроризма", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
Министерство подчеркивает, что утверждения Элиягу "подтверждают, что Израиль скрывал факт владения этим оружием".
"Сирия призывает международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять все меры и взять на себя ответственность за раскрытие израильской ядерной программы", - отмечает сирийский МИД.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСМАГАТЭООНБиньямин НетаньяхуСирияВ миреИзраиль
 
 
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