https://ria.ru/20231105/izrail-1907589072.html

Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля

Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля - РИА Новости, 05.11.2023

Сирия призвала мировое сообщество раскрыть ядерную программу Израиля

Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ раскрыть израильскую ядерную программу, говорится в заявлении министерства иностранных дел САР. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:54

2023-11-05T15:54

2023-11-05T15:55

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

магатэ

оон

биньямин нетаньяху

сирия

в мире

израиль

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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ раскрыть израильскую ядерную программу, говорится в заявлении министерства иностранных дел САР. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элиягу, который заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. "Заявления одного из террористов правительства этого узурпаторского образования (Израиля - ред.) об ударе по населению Газы атомным оружием является новым признаком государственного терроризма", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA. Министерство подчеркивает, что утверждения Элиягу "подтверждают, что Израиль скрывал факт владения этим оружием". "Сирия призывает международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять все меры и взять на себя ответственность за раскрытие израильской ядерной программы", - отмечает сирийский МИД. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, магатэ, оон, биньямин нетаньяху, сирия, в мире, израиль