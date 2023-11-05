https://ria.ru/20231105/istrebiteli-1907519820.html

СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей

СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей

Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, пишет американский... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T01:55

2023-11-05T01:55

2023-11-05T10:11

новое оружие россии

в мире

сша

россия

дальний восток

гуам

су-57

ту-95мс

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, пишет американский журнал Military Watch.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для истребителей Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160."Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров", — говорится в публикации.Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США."Действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части Соединенных Штатов, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии", — говорится в статье.Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

https://ria.ru/20231101/vks-1906711020.html

сша

россия

дальний восток

гуам

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в мире, сша, россия, дальний восток, гуам, су-57, ту-95мс, ту-160м