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СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей - РИА Новости, 05.11.2023
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Новое оружие России
 
01:55 05.11.2023 (обновлено: 10:11 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/istrebiteli-1907519820.html
СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей
СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей
Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, пишет американский... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:55
2023-11-05T10:11
новое оружие россии
в мире
сша
россия
дальний восток
гуам
су-57
ту-95мс
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, пишет американский журнал Military Watch.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для истребителей Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160."Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров", — говорится в публикации.Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США."Действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части Соединенных Штатов, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии", — говорится в статье.Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.
https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html
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сша
россия
дальний восток
гуам
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в мире, сша, россия, дальний восток, гуам, су-57, ту-95мс, ту-160м
Новое оружие России, В мире, США, Россия, Дальний Восток, Гуам, Су-57, Ту-95МС, Ту-160М
СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей

MWM: новые ракеты Су-57 способны достать до баз США на Гуаме и Гавайях

© AP Photo / Koji UedaСамолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам
Самолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Koji Ueda
Самолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, пишет американский журнал Military Watch.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для истребителей Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
28 сентября, 11:05
"Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров", — говорится в публикации.
Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.
В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.
«
"Действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части Соединенных Штатов, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии", — говорится в статье.
Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Истребитель Су-27 ВВС Украины
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1 ноября, 15:11
 
Новое оружие РоссииВ миреСШАРоссияДальний ВостокГуамСу-57Ту-95МСТу-160М
 
 
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