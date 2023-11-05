СМИ: военные базы в США попали под удар российских истребителей
MWM: новые ракеты Су-57 способны достать до баз США на Гуаме и Гавайях
© AP Photo / Koji UedaСамолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам
© AP Photo / Koji Ueda
Самолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, пишет американский журнал Military Watch.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что для истребителей Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.
"Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров", — говорится в публикации.
Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.
В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.
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"Действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части Соединенных Штатов, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии", — говорится в статье.
Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.