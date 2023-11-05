https://ria.ru/20231105/iran-1907574230.html

В Иране заявили о предотвращении атаки дронов и задержании агентов Моссада

В Иране заявили о предотвращении атаки дронов и задержании агентов Моссада - РИА Новости, 05.11.2023

В Иране заявили о предотвращении атаки дронов и задержании агентов Моссада

Иранское агентство Fars сообщило о предотвращенной атаке израильских дронов на востоке страны и о задержании на границе Ирана и Афганистана троих "агентов... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:04

2023-11-05T14:04

2023-11-05T14:04

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талибан

моссад

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Иранское агентство Fars сообщило о предотвращенной атаке израильских дронов на востоке страны и о задержании на границе Ирана и Афганистана троих "агентов разведки Израиля" (Моссад). "В ходе совместной операции министерства информации Исламской Республики Иран и "Талибана"* в горных районах между двумя странами задержаны трое агентов Моссада с иранским гражданством… Эти три агента Моссада планировали запустить дроны-камикадзе с границы Афганистана по целям в Иране", – говорится в сообщении. Агентство уточняет, что для проведения следственных мероприятий задержанные вскоре будут доставлены в Иран. Иранские СМИ сообщали в конце августа, что департамент разведки Минобороны Ирана предотвратил крупнейшую и самую сложную за последние несколько лет диверсию службы внешней разведки Израиля (Моссад) в ракетно-космической отрасли Исламской республики. В течение нескольких месяцев Организация защиты информации минобороны Ирана ликвидировала профессиональную сеть, которая намеревалась, сотрудничая с внедренными агентами, поставлять предприятиям, занятым в промышленном производстве наиболее современных ракет Исламской республики, бракованные и снабженные диверсионными устройствами детали. По информации агентств, члены сети, находясь под непосредственным руководством Моссада, собирались, реализуя детали с установленными на них дополнениями, превращать производимые Ираном ракеты во взрывные устройства для разрушения производственных линий и нанесения травм сотрудникам предприятий ракетной отрасли.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, афганистан, талибан, моссад, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году