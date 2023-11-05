Рейтинг@Mail.ru
ChatGPT научился создавать музыку - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ii-1907575007.html
ChatGPT научился создавать музыку
ChatGPT научился создавать музыку - РИА Новости, 05.11.2023
ChatGPT научился создавать музыку
ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI: по запросу пользователя бот может сделать оригинальную мелодию, ритм и полностью песню, следует из РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:13
2023-11-05T14:13
технологии
россия
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_dd5629aa4f97c207f2ee7622956c9b45.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI: по запросу пользователя бот может сделать оригинальную мелодию, ритм и полностью песню, следует из информации на сайте. "В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение - все под ключ", - говорится в сообщении. Отмечается, что для создания песни пользователю нужно отправить команду боту, выбрать жанр и добавить текст песни на любом языке или же попросить ChatGPT придумать слова самому. "Suno создаст два музыкальных трека, до 40 секунд каждый. Вы можете выбрать и продолжить понравившийся вариант или создать новые", - добавили там. На сайте самой нейросети указано, что музыку также можно создать через платформу Discord. Ранее в августе американская компания Meta* (признана экстремистской в РФ и запрещена) представила на своем сайте AudioCraft инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта, умеющий создавать музыку и аудио из словесных описаний.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html
https://ria.ru/20231021/ii-1904326103.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86cf80bd0522d6a1c3deae71814c444c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, ии
Технологии, Россия, ИИ
ChatGPT научился создавать музыку

ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИИ
ИИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ИИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI: по запросу пользователя бот может сделать оригинальную мелодию, ритм и полностью песню, следует из информации на сайте.
«
"В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение - все под ключ", - говорится в сообщении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
3 ноября, 02:32
Отмечается, что для создания песни пользователю нужно отправить команду боту, выбрать жанр и добавить текст песни на любом языке или же попросить ChatGPT придумать слова самому.
"Suno создаст два музыкальных трека, до 40 секунд каждый. Вы можете выбрать и продолжить понравившийся вариант или создать новые", - добавили там.
На сайте самой нейросети указано, что музыку также можно создать через платформу Discord.
Ранее в августе американская компания Meta* (признана экстремистской в РФ и запрещена) представила на своем сайте AudioCraft инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта, умеющий создавать музыку и аудио из словесных описаний.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Информация - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту
21 октября, 12:29
 
ТехнологииРоссияИИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала