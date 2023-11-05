https://ria.ru/20231105/ii-1907575007.html

ChatGPT научился создавать музыку

ChatGPT научился создавать музыку - РИА Новости, 05.11.2023

ChatGPT научился создавать музыку

ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI: по запросу пользователя бот может сделать оригинальную мелодию, ритм и полностью песню, следует из РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:13

2023-11-05T14:13

2023-11-05T14:13

технологии

россия

ии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI: по запросу пользователя бот может сделать оригинальную мелодию, ритм и полностью песню, следует из информации на сайте. "В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение - все под ключ", - говорится в сообщении. Отмечается, что для создания песни пользователю нужно отправить команду боту, выбрать жанр и добавить текст песни на любом языке или же попросить ChatGPT придумать слова самому. "Suno создаст два музыкальных трека, до 40 секунд каждый. Вы можете выбрать и продолжить понравившийся вариант или создать новые", - добавили там. На сайте самой нейросети указано, что музыку также можно создать через платформу Discord. Ранее в августе американская компания Meta* (признана экстремистской в РФ и запрещена) представила на своем сайте AudioCraft инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта, умеющий создавать музыку и аудио из словесных описаний.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

https://ria.ru/20231021/ii-1904326103.html

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