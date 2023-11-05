https://ria.ru/20231105/gumpomosch-1907610082.html

Президент Венгрии призвала Израиль обеспечить гуманитарную помощь для Газы

Президент Венгрии призвала Израиль обеспечить гуманитарную помощь для Газы - РИА Новости, 05.11.2023

Президент Венгрии призвала Израиль обеспечить гуманитарную помощь для Газы

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что посетила Иерусалим, встретилась с израильским президентом Ицхаком Херцогом и призвала его избегать ударов по... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T18:17

2023-11-05T18:17

2023-11-05T18:17

в мире

израиль

венгрия

каталин новак

петер сийярто

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что посетила Иерусалим, встретилась с израильским президентом Ицхаком Херцогом и призвала его избегать ударов по гражданским объектам в Газе, а также обеспечить доступ в анклав гуманитарной помощи. "То, что происходит в Израиле, никогда не может быть безразлично для Венгрии. Я лично заверила президента Израиля Ицхака Херцога, что Венгрия поддерживает Израиль. Израиль имеет право на самооборону. Я также попросил президента Израиля, чтобы ответные шаги избегали гражданских целей и чтобы в секторе Газа было возможно оказание гуманитарной помощи", - написала Новак в соцсети Facebook*.По ее словам, президент Израиля "заверил, что они уделяют внимание жизням гражданских". "Существует также полное согласие по поводу того, что ХАМАС должен немедленно отпустить на свободу заложников", - добавила Новак. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что среди заложников в Газе находится пять человек с венгерскими паспортами. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, венгрия, каталин новак, петер сийярто, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году