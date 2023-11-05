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Мир вступил в технологическую гонку, заявил Белоусов - РИА Новости, 05.11.2023
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17:10 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/gonka-1907599399.html
Мир вступил в технологическую гонку, заявил Белоусов
Мир вступил в технологическую гонку, заявил Белоусов - РИА Новости, 05.11.2023
Мир вступил в технологическую гонку, заявил Белоусов
Мир вступил в технологическую гонку, в которой технологии становятся фактором экономического доминирования, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:10
2023-11-05T17:10
технологии
россия
сша
китай
андрей белоусов
всемирная торговая организация (вто)
оэср
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мир вступил в технологическую гонку, в которой технологии становятся фактором экономического доминирования, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Мир вступил в технологическую гонку, и дело даже не в самом факте технологической гонки, а в том, что крупнейшие страны мира, прежде всего США, пытаются сделать технологии фактором экономического доминирования", - сказал Белоусов, выступая на марафоне "Знание. Первые" по теме "Суверенная экономика: шаги, которые сделали Россию сильной". По его словам, эта гонка развивается в трех-четырех основных сферах. Первая - это цифровизация (искусственный интеллект, квантовые вычисления и целый ряд других направлений). "(Вторая сфера - ред.) это космос. Это очень недооцененная пока сфера, но буквально в ближайшие два-три года мы увидим, что ситуация кардинально изменилась. Почему? Потому что космос - это развертывание низкоорбитальных космических группировок… Это означает совершенно новую систему связи. А это - интернет вещей, управление транспортом и так далее... И второе - это дистанционное зондирование Земли в режиме реального времени, когда у вас через спутник можно управлять процессами - производственными, транспортными, стройками и так далее в режиме онлайн", - продолжил Белоусов. Кроме того, по словам первого вице-премьера РФ, технологическая гонка идет в сферах медицины и энергетики, а отчасти и в сфере беспилотников - как в воздухе, так и на земле и воде. Белоусов обозначил еще ряд глобальных трендов. Среди них - появление новых крупных игроков на мировом рынке, так называемых суперэкономик. Он пояснил, что это такие страны, которые обладают потенциалом обретения экономического и политического суверенитета. Среди них - Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Индонезия, Иран, Турция и ряд других. На подходе арабские и крупнейшие африканские страны. Среди других трендов он назвал сложности во взаимоотношениях США и Китая; кризис крупнейших институтов глобальной экономики - Всемирной торговой организации (ВТО), частично Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); рост долговой нагрузки. "И еще один тренд в мировой экономике - климатический вызов и энергопереход. (Энергопереход - ред.) - это попытка, существенная попытка, зафиксировать требования зеленой экономики как фактор конкурентоспособности: запретить или существенно ограничить торговлю грязными с точки зрения энергоперехода продуктами, такими как уголь, нефть, металлы, удобрения, химические товары, для того чтобы закрепить свои конкурентные преимущества", - указал он. Он также отметил, что эти вызовы в настоящее время осмысляют во всех странах мира.
https://ria.ru/20231011/belousov-1902140019.html
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технологии, россия, сша, китай, андрей белоусов, всемирная торговая организация (вто), оэср, общество
Технологии, Россия, США, Китай, Андрей Белоусов, Всемирная торговая организация (ВТО), ОЭСР, Общество
Мир вступил в технологическую гонку, заявил Белоусов

Белоусов: технологии становятся фактором экономического доминирования в мире

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мир вступил в технологическую гонку, в которой технологии становятся фактором экономического доминирования, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
«
"Мир вступил в технологическую гонку, и дело даже не в самом факте технологической гонки, а в том, что крупнейшие страны мира, прежде всего США, пытаются сделать технологии фактором экономического доминирования", - сказал Белоусов, выступая на марафоне "Знание. Первые" по теме "Суверенная экономика: шаги, которые сделали Россию сильной".
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По его словам, эта гонка развивается в трех-четырех основных сферах. Первая - это цифровизация (искусственный интеллект, квантовые вычисления и целый ряд других направлений).
"(Вторая сфера - ред.) это космос. Это очень недооцененная пока сфера, но буквально в ближайшие два-три года мы увидим, что ситуация кардинально изменилась. Почему? Потому что космос - это развертывание низкоорбитальных космических группировок… Это означает совершенно новую систему связи. А это - интернет вещей, управление транспортом и так далее... И второе - это дистанционное зондирование Земли в режиме реального времени, когда у вас через спутник можно управлять процессами - производственными, транспортными, стройками и так далее в режиме онлайн", - продолжил Белоусов.
Кроме того, по словам первого вице-премьера РФ, технологическая гонка идет в сферах медицины и энергетики, а отчасти и в сфере беспилотников - как в воздухе, так и на земле и воде.
Белоусов обозначил еще ряд глобальных трендов. Среди них - появление новых крупных игроков на мировом рынке, так называемых суперэкономик. Он пояснил, что это такие страны, которые обладают потенциалом обретения экономического и политического суверенитета. Среди них - Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Индонезия, Иран, Турция и ряд других. На подходе арабские и крупнейшие африканские страны.
Среди других трендов он назвал сложности во взаимоотношениях США и Китая; кризис крупнейших институтов глобальной экономики - Всемирной торговой организации (ВТО), частично Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); рост долговой нагрузки.
"И еще один тренд в мировой экономике - климатический вызов и энергопереход. (Энергопереход - ред.) - это попытка, существенная попытка, зафиксировать требования зеленой экономики как фактор конкурентоспособности: запретить или существенно ограничить торговлю грязными с точки зрения энергоперехода продуктами, такими как уголь, нефть, металлы, удобрения, химические товары, для того чтобы закрепить свои конкурентные преимущества", - указал он.
Он также отметил, что эти вызовы в настоящее время осмысляют во всех странах мира.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
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