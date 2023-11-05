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Генерал ВСУ заявил о плане масштабных ударов по регионам России - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:23 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/general-1907532556.html
Генерал ВСУ заявил о плане масштабных ударов по регионам России
Генерал ВСУ заявил о плане масштабных ударов по регионам России - РИА Новости, 05.11.2023
Генерал ВСУ заявил о плане масштабных ударов по регионам России
Украина намерена активно использовать беспилотники для атак на российские регионы зимой, об этом британской газете Independent заявил начальник Главного... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:23
2023-11-05T07:23
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина намерена активно использовать беспилотники для атак на российские регионы зимой, об этом британской газете Independent заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов."Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]”, — заявил генерал.Баранов добавил, что Киев ожидает "многочисленные контратаки" со стороны России с целью нарушения работы энергетической инфраструктуры, и признал, что Украине боевые действия обходятся гораздо дороже."Русские осторожны, у них много людей и много ресурсов. Они долгое время готовились к войне такого масштаба. Для украинского народа война обходится дорого", — пожаловался генерал.Баранов также призвал Запад продолжать снабжать Киев боеприпасами, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, так как, по его словам, Украина сможет "добиться успеха" только в том случае, если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в воскресенье Украина нанесла удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13 из них. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе. В четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
https://ria.ru/20231105/strakh-1907519146.html
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в мире, великобритания, украина, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Генерал ВСУ заявил о плане масштабных ударов по регионам России

Independent: генерал ВСУ Баранов анонсировал атаки беспилотников на Россию зимой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина намерена активно использовать беспилотники для атак на российские регионы зимой, об этом британской газете Independent заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.
"Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]”, — заявил генерал.
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Баранов добавил, что Киев ожидает "многочисленные контратаки" со стороны России с целью нарушения работы энергетической инфраструктуры, и признал, что Украине боевые действия обходятся гораздо дороже.
«
"Русские осторожны, у них много людей и много ресурсов. Они долгое время готовились к войне такого масштаба. Для украинского народа война обходится дорого", — пожаловался генерал.
Баранов также призвал Запад продолжать снабжать Киев боеприпасами, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, так как, по его словам, Украина сможет "добиться успеха" только в том случае, если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в воскресенье Украина нанесла удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13 из них. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе. В четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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