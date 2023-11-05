https://ria.ru/20231105/general-1907521944.html

Немецкий генерал заявил о шоке из-за признания Залужного

Немецкий генерал заявил о шоке из-за признания Залужного - РИА Новости, 05.11.2023

Немецкий генерал заявил о шоке из-за признания Залужного

Признание главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте поразило многих комментаторов в Германии, заявил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T02:27

2023-11-05T02:27

2023-11-05T02:27

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Признание главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте поразило многих комментаторов в Германии, заявил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.Ранее на этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как утверждает Ганзер, ситуация такова, что на Украине "уже около года" ведется позиционный конфликт, это в своей статье в Economist и признал Залужный. "Да, это тупиковая ситуация, для многих это (оказалось. – ред.) откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии", - сказал он.По его мнению, командование ВСУ не хочет вступать в долгое позиционное противостояние, но "сейчас ситуация именно такова". Генерал предположил, что в преддверии следующего года Украина будет по-прежнему нуждаться в поддержке Запада и скорее всего перейдет к обороне.При этом он признал, что тема украинского контрнаступления, которая находилась на пике внимания в этом году, исчерпала себя. "Я думаю, что с темой крупного контрнаступления, особенно на юге, пока покончено", - добавил Ганзер.Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.

https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907363528.html

https://ria.ru/20231104/vsu-1907502844.html

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в мире, украина, германия, россия, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины