Немецкий генерал заявил о шоке из-за признания Залужного
Генерал Ганзер: многих в Германии поразили слова Залужного о тупике на фронте
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Признание главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте поразило многих комментаторов в Германии, заявил в эфире телеканала Phoenix бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.
Ранее на этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как утверждает Ганзер, ситуация такова, что на Украине "уже около года" ведется позиционный конфликт, это в своей статье в Economist и признал Залужный. "Да, это тупиковая ситуация, для многих это (оказалось. – ред.) откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии", - сказал он.
По его мнению, командование ВСУ не хочет вступать в долгое позиционное противостояние, но "сейчас ситуация именно такова". Генерал предположил, что в преддверии следующего года Украина будет по-прежнему нуждаться в поддержке Запада и скорее всего перейдет к обороне.
При этом он признал, что тема украинского контрнаступления, которая находилась на пике внимания в этом году, исчерпала себя. "Я думаю, что с темой крупного контрнаступления, особенно на юге, пока покончено", - добавил Ганзер.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле заявили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.