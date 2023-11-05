https://ria.ru/20231105/gaza-1907637571.html

Израиль заявил о полном окружении Газы и выходе к морю

Израиль заявил о полном окружении Газы и выходе к морю - РИА Новости, 05.11.2023

Израиль заявил о полном окружении Газы и выходе к морю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив анклав на северную и южную части, заявил армейский... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T21:38

2023-11-05T21:38

2023-11-05T23:33

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив анклав на северную и южную части, заявил армейский пресс-секретарь бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге."Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады "Голани" окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции. Город Газа также окружен с юга, и фактически теперь есть север сектора Газа и юг. Мы все еще продолжаем работу коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг", — сказал он.Ранее в воскресенье Армия Израиля заявила, что продвинулась вглубь сектора Газа с севера и заняла позиции вдоль побережья. Утверждается, что в ходе боев поражены более 1,6 тысячи объектов, принадлежащих ХАМАС.Кроме того, представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи сообщил о захвате одного из самых важных опорных пунктов палестинского движения в районе Бейт-Хануна на севере Газы.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, владимир путин, ближний восток, ссср, оон