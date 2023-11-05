https://ria.ru/20231105/gaza-1907630563.html

Президент Кипра обсудил с Блинкеном морской гумкоридор в Газу

Президент Кипра обсудил с Блинкеном морской гумкоридор в Газу - РИА Новости, 05.11.2023

Президент Кипра обсудил с Блинкеном морской гумкоридор в Газу

Президент Кипра Никос Христодулидис на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил кипрскую инициативу по созданию морского коридора для доставки... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T20:51

2023-11-05T20:51

2023-11-05T20:51

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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил кипрскую инициативу по созданию морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и кипрское урегулирование, говорится в письменном заявлении представителя правительства Константиноса Летимпиотиса, поступившем в РИА Новости. "Христодулидис в воскресенье днем встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершил внеочередной визит на Кипр в рамках контактов в регионе. В ходе встречи, состоявшейся в аэропорту Ларнаки, была подробно обсуждена ситуация в регионе", - сообщил Летимпиотис. По его словам, Блинкен выразил благодарность Кипру "за очень важную роль", которую он играет в вопросе эвакуации граждан различных стран, в том числе США. "На встрече также подробно обсуждалась инициатива Республики Кипр по созданию морского коридора для доставки гуманитарной помощи с Кипра с конечным пунктом в секторе Газа, при этом была подчеркнута необходимость немедленной деэскалации продолжающегося кризиса. Президент Кипра также проинформировал государственного секретаря США о продолжающихся усилиях, предпринимаемых Республикой Кипр для возобновления переговоров по кипрскому вопросу с того места, где они были прерваны, и назначения посланника генерального секретаря ООН для этой цели", - говорится в сообщении. Инициатива по созданию гуманитарного морского коридора для беспрепятственной и безопасной доставки гуманитарной помощи в Газу была озвучена Христодулидисом на саммите Евросоюза 26-27 октября. Президент Кипра обсуждает свою инициативу с лидерами ряда стран. По его словам, и президент Франции, и председатель Еврокомиссии, и премьер Израиля поддержали инициативу. Вопрос в том, как помощь достигнет Газы, поскольку морская акватория вокруг сектора Газа не позволяет кораблям подходить к берегу для разгрузки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, израиль, кипр, сша, энтони блинкен, никос христодулидис, оон, хамас, еврокомиссия