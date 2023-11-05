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В США не подтвердили заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе
В США не подтвердили заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
В США не подтвердили заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе
США не готовы подтвердить достоверность заявлений палестинского движения ХАМАС о том, что часть удерживаемых им заложников погибли при ударах израильской армии, РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:18
2023-11-05T18:18
2023-11-05T18:31
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США не готовы подтвердить достоверность заявлений палестинского движения ХАМАС о том, что часть удерживаемых им заложников погибли при ударах израильской армии, заявил в воскресенье заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер."Мы не в состоянии подтвердить достоверность данных сообщений. Они исходят напрямую от ХАМАС, а потому мы считаем, что к ним следует относиться критически", - сказал Файнер в интервью телеканалу ABC.Вместе с тем он дал понять, что Вашингтон не располагает собственными данными относительно состояния удерживаемых в секторе Газа заложников, а также о точном их числе."У нас нет какой-либо детальной информации на данный счет. Как вам известно, наши военные не присутствуют на месте событий, а потому крайне затруднительно проверить достоверность подобных сообщений", - указал высокопоставленный американский чиновник.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, вашингтон (штат), хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Вашингтон (штат), ХАМАС
В США не подтвердили заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе
Белый дом не подтвердил заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе