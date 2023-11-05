https://ria.ru/20231105/gaza-1907565772.html

СМИ: Нетаньяху отстранил министра, высказавшегося о ядерном ударе по Газе

СМИ: Нетаньяху отстранил министра, высказавшегося о ядерном ударе по Газе - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: Нетаньяху отстранил министра, высказавшегося о ядерном ударе по Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элияху, который назвал ядерную бомбардировку сектора РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:39

2023-11-05T12:39

2023-11-05T13:43

в мире

израиль

иерусалим

иордан

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элияху, который назвал ядерную бомбардировку сектора Газа "одной из возможностей" развития конфликта, передает радиостанция Kan. По сведениям радиостанции, Элияху не будет участвовать в заседаниях до дальнейшего уведомления. О возможности сбросить ядерную бомбу на Газу министр говорил в интервью радиостанции Kol Berama. Кроме того, он высказался против допуска в анклав какой-либо гуманитарной помощи. По его словам, Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", а "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица".После этого лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал премьер-министра сегодня же уволить Элияху. Заявление министра наследия раскритиковали и другие израильские политики, в частности глава Минобороны Йоав Галант."Я осуждаю безосновательные и безответственные слова министра Амихая Элияху. Хорошо, что таких людей нет среди тех, кто отвечает за безопасность Израиля", — написал он в соцсети X.Элияху — член националистической сионистской партии "Оцма Иегудит" ("Мощный Израиль"), которую возглавляет министр по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, известный скандальными антипалестинскими выпадами. Идеология партии отрицает возможность создания палестинского государства к западу от реки Иордан.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231105/khamas-1907564879.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, иерусалим, иордан, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году