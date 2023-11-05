https://ria.ru/20231105/gaza-1907560937.html

Израильский министр заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа

Израильский министр заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа - РИА Новости, 05.11.2023

Израильский министр заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерной бомбардировки сектора Газа, его заявление осудили власти и другие... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:01

2023-11-05T12:01

2023-11-05T12:56

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерной бомбардировки сектора Газа, его заявление осудили власти и другие политики, пишет Times of Israel."Отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что "это одна из возможностей", — говорится в публикации.Кроме того министр заявил, что не согласен с допуском в сектор какой-либо гуманитарной помощи. По его словам, Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", а "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица".Позже Элияху попытался опровергнуть свои слова, отмечает издание. В соцсети Х он написал, что любому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим. Канцелярия премьер-министра, в очередь, заявила в Х заявила, что высказывания Элияху "оторваны от реальности", а Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии со стандартами международного права, чтобы не причинить вреда невинным людям. Кроме того, слова министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид — он призвал Беньямина Нетаньяху сегодня же уволить Элияху. По информации Times of Israel, премьер отстранил министра от участия в заседаниях правительства на неопределенный срок.Элияху — член националистической сионистской партии "Оцма Иегудит" ("Мощный Израиль"), которую возглавляет министр по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, известный скандальными антипалестинскими выпадами. Идеология партии отрицает возможность создания палестинского государства к западу от реки Иордан.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, россия, иерусалим, яир лапид (министр иностранных дел израиля), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году