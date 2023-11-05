https://ria.ru/20231105/gamburg-1907623682.html

Мужчина, который удерживал дочь в аэропорту Гамбурга, уже похищал ее

Мужчина, который удерживал дочь в аэропорту Гамбурга, уже похищал ее - РИА Новости, 05.11.2023

Мужчина, который удерживал дочь в аэропорту Гамбурга, уже похищал ее

Вооруженный мужчина, который на протяжении многих часов удерживал свою дочь в машине на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга, уже похищал своего... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T19:57

2023-11-05T19:57

2023-11-05T20:08

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гамбург (город)

турция

нижняя саксония

bild

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, который на протяжении многих часов удерживал свою дочь в машине на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга, уже похищал своего ребенка, сообщила в воскресенье полиция города. В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, мужчина удерживал в машине свою дочь. Далее издание Bild сообщало, что вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хотел увезти свою дочь в Турцию. В воскресенье после длительных переговоров он отпустил ребенка и сдался полиции. В своем заявлении полиция подтвердила, что все произошедшее связано исключительно с семейными спорами об опеке над ребенком. "Еще в марте 2022 года подозреваемый был под следствием в Штаде по подозрению в похищении несовершеннолетнего. Тогда он без разрешения поехал со своей дочерью в Турцию. Впоследствии ребенка увезла назад в Германию мать", - сообщила полиция. Кроме того, полиция сообщила, что в операции приняли участие 920 представителей экстренных служб, причем местная полиция получила подкрепление из семи федеральных земель.

https://ria.ru/20231029/aero-1905973100.html

гамбург (город)

турция

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в мире, гамбург (город), турция, нижняя саксония, bild