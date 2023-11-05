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В Гамбурге заявили о продолжении переговоров с вооруженным мужчиной
В Гамбурге заявили о продолжении переговоров с вооруженным мужчиной - РИА Новости, 05.11.2023
В Гамбурге заявили о продолжении переговоров с вооруженным мужчиной
Полиция Гамбурга в ФРГ заявила в воскресенье утром, что переговоры с вооруженным мужчиной, который прорвался на машине на территорию аэропорта города,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:26
2023-11-05T11:26
2023-11-05T11:29
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Гамбурга в ФРГ заявила в воскресенье утром, что переговоры с вооруженным мужчиной, который прорвался на машине на территорию аэропорта города, продолжаются."Обновленная информация на 8.35 (10.35 мск): переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется", - говорится в сообщении полиции на странице в социальной сети Х.Полиция подтвердила, что аэропорт остается закрытым.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики.
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в мире, гамбург (город), происшествия, германия
В мире, Гамбург (город), Происшествия, Германия
В Гамбурге заявили о продолжении переговоров с вооруженным мужчиной
Полиция Гамбурга продолжает переговоры с вооруженным мужчиной в аэропорту