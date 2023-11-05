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В Европе наблюдается всплеск антисемитизма, заявила ЕК - РИА Новости, 05.11.2023
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17:12 05.11.2023 (обновлено: 17:47 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/evropa-1907599582.html
В Европе наблюдается всплеск антисемитизма, заявила ЕК
В Европе наблюдается всплеск антисемитизма, заявила ЕК - РИА Новости, 05.11.2023
В Европе наблюдается всплеск антисемитизма, заявила ЕК
Европейская комиссия констатирует всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что "напоминает самые мрачные времена в истории" Европы. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:12
2023-11-05T17:47
в мире
израиль
европа
еврокомиссия
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия констатирует всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что "напоминает самые мрачные времена в истории" Европы. "Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе", - говорится в заявлении ЕК. В ЕК напомнили о нескольких таких инцидентах с странах ЕС. В частности, в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, во Франции наносили звезды Давида на фасады домов, в Австрии осквернили еврейское кладбище, еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям в Испании. При этом в ходе демонстраций зачастую звучат антисемитские лозунги. "Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия", - говорится в заявлении Еврокомиссии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
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в мире, израиль, европа, еврокомиссия, хамас, евросоюз
В мире, Израиль, Европа, Еврокомиссия, ХАМАС, Евросоюз
В Европе наблюдается всплеск антисемитизма, заявила ЕК

ЕК: в Европе наблюдается всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия констатирует всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что "напоминает самые мрачные времена в истории" Европы.
"Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе", - говорится в заявлении ЕК.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Последний и окончательный закат Европы
3 ноября, 08:00
В ЕК напомнили о нескольких таких инцидентах с странах ЕС. В частности, в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, во Франции наносили звезды Давида на фасады домов, в Австрии осквернили еврейское кладбище, еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям в Испании. При этом в ходе демонстраций зачастую звучат антисемитские лозунги.
"Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
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