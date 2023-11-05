https://ria.ru/20231105/ekspert-1907555221.html

Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах

Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах - РИА Новости, 05.11.2023

Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах

С уходом главы оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, которого сменил более сильный лидер, президенту Тайипу Эрдогану на следующих выборах в случае... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:02

2023-11-05T11:02

2023-11-05T11:02

в мире

турция

израиль

стамбул

кемаль кылычдароглу

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 5 ноя – РИА Новости. С уходом главы оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, которого сменил более сильный лидер, президенту Тайипу Эрдогану на следующих выборах в случае участия в них победа дастся уже не так просто, заявил РИА Новости политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай. У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - в ночь на воскресенье сменился председатель, им стал 49-летний Озгюр Озель, которому прежний глава партии 74-летний Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года, участвовал в президентских выборах в мае, во втором туре которых проиграл Эрдогану. "Сейчас всё изменилось... Конгресс партии оказался не очень хорошим не только для Кылычдароглу, но и для Эрдогана: он очень легко выиграл выборы у Кылычдароглу, но Кемаля теперь нет, Эрдогану будет уже трудно выиграть", - сказал Аксай. Смена руководства главной оппозиционной партии Турции назрела из-за застоя в ее деятельности, сейчас начинается эпоха правления по факту двоих лидеров с усилением важности внешней политики, заявил Аксай. "В Народно-республиканской партии, флагмане оппозиции, уже длительное время был застой, связанный в том числе с лидером. Он сделал много хорошего за 13 лет, но он проиграл на нескольких выборах. Он многого не делал, стеснялся митингов. Его стратегии на предыдущих выборах не оправдывались, оппозиция всегда проигрывала. На выборах президента в мае он сам стал кандидатом, хотя по всем опросам мы видели, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш были впереди, они могли бы легко победить Эрдогана", - заявил эксперт. По его словам, Кылычдароглу после президентских выборов сделал ряд "странных" заявлений, в частности, он отказывался признать поражение, что "ужасно" для оппозиции и ее сторонников – это нужно, чтобы двигаться дальше. "Это привело миллионы людей к апатии – многие говорили заранее, что не пойдут голосовать на выборы 31 марта с таким руководством партии и оппозиции вообще", - отметил Аксай. По мнению эксперта, Кылычдароглу не ожидал своего проигрыша, так как голосовали на конгрессе назначенные им делегаты. "Но делегаты тоже слышат голоса в обществе, что с таким руководством ничего не получится, так что его делегаты его и подвели", - отметил Аксай. "Озель тесно сотрудничает с Имамоглу. Сейчас фактически начинается период Озель/Имамоглу, мэр Стамбула объявил ранее о поддержке Озеля. Они рассчитывают, что Имамоглу вновь победит на выборах в марте, а затем в 2028 он безусловно станет кандидатом в президенты", - сказал Аксай. "Во времена Кылычдароглу партия не особо занималась внешней политикой, теперь же у команды Озель/Имамоглу есть сильные эксперты во внешней политике. Думаю, что начнется более активный период и оппозиция начнет усиливать свои позиции в этом вопросе", - пояснил эксперт. Позиции Озеля по внешней политике уже противоречат позиции Эрдогана: так, на конгрессе партии Озель назвал палестинское движение ХАМАС террористами, одновременно осудив и "государственный террор" Израиля. Эрдоган же ранее заявил о намерении объявить Израиль военным преступником, отметив, что именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами.

https://ria.ru/20231104/erdogan-1907414654.html

https://ria.ru/20231104/reshenie-1907498125.html

турция

израиль

стамбул

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в мире, турция, израиль, стамбул, кемаль кылычдароглу, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году