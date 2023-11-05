Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ekspert-1907555221.html
Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах
Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах - РИА Новости, 05.11.2023
Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах
С уходом главы оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, которого сменил более сильный лидер, президенту Тайипу Эрдогану на следующих выборах в случае... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:02
2023-11-05T11:02
в мире
турция
израиль
стамбул
кемаль кылычдароглу
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874685881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4bccea4e646cb16b553b3f31a7e48a92.jpg
СТАМБУЛ, 5 ноя – РИА Новости. С уходом главы оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, которого сменил более сильный лидер, президенту Тайипу Эрдогану на следующих выборах в случае участия в них победа дастся уже не так просто, заявил РИА Новости политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай. У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - в ночь на воскресенье сменился председатель, им стал 49-летний Озгюр Озель, которому прежний глава партии 74-летний Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года, участвовал в президентских выборах в мае, во втором туре которых проиграл Эрдогану. "Сейчас всё изменилось... Конгресс партии оказался не очень хорошим не только для Кылычдароглу, но и для Эрдогана: он очень легко выиграл выборы у Кылычдароглу, но Кемаля теперь нет, Эрдогану будет уже трудно выиграть", - сказал Аксай. Смена руководства главной оппозиционной партии Турции назрела из-за застоя в ее деятельности, сейчас начинается эпоха правления по факту двоих лидеров с усилением важности внешней политики, заявил Аксай. "В Народно-республиканской партии, флагмане оппозиции, уже длительное время был застой, связанный в том числе с лидером. Он сделал много хорошего за 13 лет, но он проиграл на нескольких выборах. Он многого не делал, стеснялся митингов. Его стратегии на предыдущих выборах не оправдывались, оппозиция всегда проигрывала. На выборах президента в мае он сам стал кандидатом, хотя по всем опросам мы видели, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш были впереди, они могли бы легко победить Эрдогана", - заявил эксперт. По его словам, Кылычдароглу после президентских выборов сделал ряд "странных" заявлений, в частности, он отказывался признать поражение, что "ужасно" для оппозиции и ее сторонников – это нужно, чтобы двигаться дальше. "Это привело миллионы людей к апатии – многие говорили заранее, что не пойдут голосовать на выборы 31 марта с таким руководством партии и оппозиции вообще", - отметил Аксай. По мнению эксперта, Кылычдароглу не ожидал своего проигрыша, так как голосовали на конгрессе назначенные им делегаты. "Но делегаты тоже слышат голоса в обществе, что с таким руководством ничего не получится, так что его делегаты его и подвели", - отметил Аксай. "Озель тесно сотрудничает с Имамоглу. Сейчас фактически начинается период Озель/Имамоглу, мэр Стамбула объявил ранее о поддержке Озеля. Они рассчитывают, что Имамоглу вновь победит на выборах в марте, а затем в 2028 он безусловно станет кандидатом в президенты", - сказал Аксай. "Во времена Кылычдароглу партия не особо занималась внешней политикой, теперь же у команды Озель/Имамоглу есть сильные эксперты во внешней политике. Думаю, что начнется более активный период и оппозиция начнет усиливать свои позиции в этом вопросе", - пояснил эксперт. Позиции Озеля по внешней политике уже противоречат позиции Эрдогана: так, на конгрессе партии Озель назвал палестинское движение ХАМАС террористами, одновременно осудив и "государственный террор" Израиля. Эрдоган же ранее заявил о намерении объявить Израиль военным преступником, отметив, что именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами.
https://ria.ru/20231104/erdogan-1907414654.html
https://ria.ru/20231104/reshenie-1907498125.html
турция
израиль
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874685881_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_958e5b7780ff4ab49a4a3bc31bc5942c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, стамбул, кемаль кылычдароглу, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Стамбул, Кемаль Кылычдароглу, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт рассказал, что ждет Эрдогана на следующих выборах

Эксперт: Эрдогану будет трудно победить на выборах из-за смены лидера оппозиции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 ноя – РИА Новости. С уходом главы оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, которого сменил более сильный лидер, президенту Тайипу Эрдогану на следующих выборах в случае участия в них победа дастся уже не так просто, заявил РИА Новости политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай.
У главной оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской (CHP) - в ночь на воскресенье сменился председатель, им стал 49-летний Озгюр Озель, которому прежний глава партии 74-летний Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе. Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года, участвовал в президентских выборах в мае, во втором туре которых проиграл Эрдогану.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником
Вчера, 13:22
«
"Сейчас всё изменилось... Конгресс партии оказался не очень хорошим не только для Кылычдароглу, но и для Эрдогана: он очень легко выиграл выборы у Кылычдароглу, но Кемаля теперь нет, Эрдогану будет уже трудно выиграть", - сказал Аксай.
Смена руководства главной оппозиционной партии Турции назрела из-за застоя в ее деятельности, сейчас начинается эпоха правления по факту двоих лидеров с усилением важности внешней политики, заявил Аксай.
"В Народно-республиканской партии, флагмане оппозиции, уже длительное время был застой, связанный в том числе с лидером. Он сделал много хорошего за 13 лет, но он проиграл на нескольких выборах. Он многого не делал, стеснялся митингов. Его стратегии на предыдущих выборах не оправдывались, оппозиция всегда проигрывала. На выборах президента в мае он сам стал кандидатом, хотя по всем опросам мы видели, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш были впереди, они могли бы легко победить Эрдогана", - заявил эксперт.
По его словам, Кылычдароглу после президентских выборов сделал ряд "странных" заявлений, в частности, он отказывался признать поражение, что "ужасно" для оппозиции и ее сторонников – это нужно, чтобы двигаться дальше. "Это привело миллионы людей к апатии – многие говорили заранее, что не пойдут голосовать на выборы 31 марта с таким руководством партии и оппозиции вообще", - отметил Аксай.
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
ХАМАС приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля
Вчера, 20:48
По мнению эксперта, Кылычдароглу не ожидал своего проигрыша, так как голосовали на конгрессе назначенные им делегаты. "Но делегаты тоже слышат голоса в обществе, что с таким руководством ничего не получится, так что его делегаты его и подвели", - отметил Аксай.
"Озель тесно сотрудничает с Имамоглу. Сейчас фактически начинается период Озель/Имамоглу, мэр Стамбула объявил ранее о поддержке Озеля. Они рассчитывают, что Имамоглу вновь победит на выборах в марте, а затем в 2028 он безусловно станет кандидатом в президенты", - сказал Аксай.
"Во времена Кылычдароглу партия не особо занималась внешней политикой, теперь же у команды Озель/Имамоглу есть сильные эксперты во внешней политике. Думаю, что начнется более активный период и оппозиция начнет усиливать свои позиции в этом вопросе", - пояснил эксперт.
Позиции Озеля по внешней политике уже противоречат позиции Эрдогана: так, на конгрессе партии Озель назвал палестинское движение ХАМАС террористами, одновременно осудив и "государственный террор" Израиля. Эрдоган же ранее заявил о намерении объявить Израиль военным преступником, отметив, что именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами.
 
В миреТурцияИзраильСтамбулКемаль КылычдароглуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала