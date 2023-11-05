https://ria.ru/20231105/dtp-1907563472.html

В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения

В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения - РИА Новости, 05.11.2023

В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения

На автомагистрали М-11 "Нева" в Новгородской области загорелся во время движения автомобиль Mercedes, водитель не пострадал, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:25

2023-11-05T12:25

2023-11-05T12:25

происшествия

новгородская область

маловишерский район

mercedes

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. На автомагистрали М-11 "Нева" в Новгородской области загорелся во время движения автомобиль Mercedes, водитель не пострадал, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД "Новгородский" в Telegram-канале. Уточняется, что происшествие произошло в субботу около 17:20 на 497 км М-11 Маловишерского района. "Во время движения произошло возгорание транспортного средства "Мерседес" под управлением 40 летнего водителя. Водитель смог вовремя покинуть салон автомобиля и в результате происшествия не пострадал", - говорится в сообщении. Машина полностью сгорела.

https://ria.ru/20231104/dagestan-1907379184.html

новгородская область

маловишерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, маловишерский район, mercedes