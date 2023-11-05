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В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения - РИА Новости, 05.11.2023
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12:25 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/dtp-1907563472.html
В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения
В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения - РИА Новости, 05.11.2023
В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения
На автомагистрали М-11 "Нева" в Новгородской области загорелся во время движения автомобиль Mercedes, водитель не пострадал, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:25
2023-11-05T12:25
происшествия
новгородская область
маловишерский район
mercedes
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. На автомагистрали М-11 "Нева" в Новгородской области загорелся во время движения автомобиль Mercedes, водитель не пострадал, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД "Новгородский" в Telegram-канале. Уточняется, что происшествие произошло в субботу около 17:20 на 497 км М-11 Маловишерского района. "Во время движения произошло возгорание транспортного средства "Мерседес" под управлением 40 летнего водителя. Водитель смог вовремя покинуть салон автомобиля и в результате происшествия не пострадал", - говорится в сообщении. Машина полностью сгорела.
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новгородская область
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происшествия, новгородская область, маловишерский район, mercedes
Происшествия, Новгородская область, Маловишерский район, Mercedes
В Новгородской области иномарка загорелась на трассе во время движения

Mercedes сгорел во время движения на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области

© Фото : Отдел ГИБДД "Новгородский"/ВКонтактеВозгорание автомобиля "Мерседес" на автомагистрали М-11 в Новгородской области
Возгорание автомобиля Мерседес на автомагистрали М-11 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Отдел ГИБДД "Новгородский"/ВКонтакте
Возгорание автомобиля "Мерседес" на автомагистрали М-11 в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. На автомагистрали М-11 "Нева" в Новгородской области загорелся во время движения автомобиль Mercedes, водитель не пострадал, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД "Новгородский" в Telegram-канале.
Уточняется, что происшествие произошло в субботу около 17:20 на 497 км М-11 Маловишерского района.
"Во время движения произошло возгорание транспортного средства "Мерседес" под управлением 40 летнего водителя. Водитель смог вовремя покинуть салон автомобиля и в результате происшествия не пострадал", - говорится в сообщении.
Машина полностью сгорела.
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ПроисшествияНовгородская областьМаловишерский районMercedes
 
 
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