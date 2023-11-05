https://ria.ru/20231105/dtp-1907525501.html
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека - РИА Новости, 05.11.2023
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека
Автобус и легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулись в Красноярске, погибли три человека, один тяжело пострадал, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T04:44
2023-11-05T04:44
2023-11-05T04:44
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулись в Красноярске, погибли три человека, один тяжело пострадал, сообщает региональный главк МВД. "Сегодня в 05.50 (01.50 мск) часов в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Чернышевского краевого центра. …В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир "Лады", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что водитель отечественного автомобиля "Лада Приора" на летней резине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В салоне автобуса находились десять человек –никто из них пока не обратился за медпомощью.
https://ria.ru/20231104/dtp-1907350595.html
красноярск
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красноярск, происшествия
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека
В результате ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека