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В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека - РИА Новости, 05.11.2023
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04:44 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/dtp-1907525501.html
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека - РИА Новости, 05.11.2023
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека
Автобус и легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулись в Красноярске, погибли три человека, один тяжело пострадал, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T04:44
2023-11-05T04:44
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулись в Красноярске, погибли три человека, один тяжело пострадал, сообщает региональный главк МВД. "Сегодня в 05.50 (01.50 мск) часов в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Чернышевского краевого центра. …В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир "Лады", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что водитель отечественного автомобиля "Лада Приора" на летней резине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В салоне автобуса находились десять человек –никто из них пока не обратился за медпомощью.
https://ria.ru/20231104/dtp-1907350595.html
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красноярск, происшествия
Красноярск, Происшествия
В ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека

В результате ДТП с легковушкой и автобусом в Красноярске погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 ноя - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль "Лада Приора" столкнулись в Красноярске, погибли три человека, один тяжело пострадал, сообщает региональный главк МВД.
"Сегодня в 05.50 (01.50 мск) часов в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Чернышевского краевого центра. …В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир "Лады", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В результате ДТП в Ставропольском крае погибли трое взрослых и ребенок
Вчера, 01:05
В ведомстве пояснили, что водитель отечественного автомобиля "Лада Приора" на летней резине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В салоне автобуса находились десять человек –никто из них пока не обратился за медпомощью.
 
КрасноярскПроисшествия
 
 
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