https://ria.ru/20231105/donetsk-1907612857.html

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 05.11.2023

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке

Украинские войска второй раз за день сбросили боеприпас с БПЛА по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T18:36

2023-11-05T18:36

2023-11-05T18:53

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска второй раз за день сбросили боеприпас с БПЛА по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Ранее боеприпас был сброшен с БПЛА по Кировскому району города.Кроме того, с 17.00 по 17.55 украинские войска снова обстреляли Горловку и выпустили по ней 10 снарядов калибра 152 миллиметра и четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия