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Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке
Украинские войска второй раз за день сбросили боеприпас с БПЛА по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T18:36
2023-11-05T18:36
2023-11-05T18:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска второй раз за день сбросили боеприпас с БПЛА по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Ранее боеприпас был сброшен с БПЛА по Кировскому району города.Кроме того, с 17.00 по 17.55 украинские войска снова обстреляли Горловку и выпустили по ней 10 снарядов калибра 152 миллиметра и четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Донецке