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Глава Минтранса ДНР ответил на вопрос о строительстве метро в Донецке
Глава Минтранса ДНР ответил на вопрос о строительстве метро в Донецке - РИА Новости, 05.11.2023
Глава Минтранса ДНР ответил на вопрос о строительстве метро в Донецке
В Донецке рассматривают возможность строительства метро, сроки будут зависеть от оперативной обстановки, заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:17
2023-11-05T16:17
2023-11-05T16:17
донецк
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. В Донецке рассматривают возможность строительства метро, сроки будут зависеть от оперативной обстановки, заявил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. "На сегодняшний день ведутся дискуссии о том, как можно реализовать данную задачу (создание надземного или подземного метро - ред.) совместно с Минтрансом России, с рядом крупных городов, в которых есть метрополитен... Пока не могу сказать в какое время будет принято конкретное решение с учетом оперативной обстановки. Концепцию вырабатываем и будем ее защищать", - рассказал Тужилин журналистам, отвечая на вопрос, будет ли строиться в Донецке метро после окончания боевых действий. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий. Решение о создании метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 километра. По данным местной прессы, на 2011 год были прорыты два километра подземных тоннелей.
https://realty.ria.ru/20231023/krt-1904641144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
Глава Минтранса ДНР ответил на вопрос о строительстве метро в Донецке
Глава Минтранса ДНР Тужилин: в Донецке ведутся дискуссии о строительстве метро