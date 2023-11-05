https://ria.ru/20231105/chaplinka-1907595575.html

В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями

В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями - РИА Новости, 05.11.2023

В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями

Погибшие в результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка сотрудники - настоящие герои, выполнявшие... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:35

2023-11-05T16:35

2023-11-05T16:35

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

сергей чирков

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Погибшие в результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка сотрудники - настоящие герои, выполнявшие свой служебный и человеческий долг, заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию Соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще девять пострадали. "Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - сказал Чирков. Уточняется, что в Соцфонде создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в поселке Чаплинка. "Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231103/udar-1907330664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , сергей чирков, владимир сальдо, вооруженные силы украины