В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями
Чирков назвал погибших при обстреле ВСУ сотрудников Соцфонда в Чаплинке героями
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Погибшие в результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка сотрудники - настоящие герои, выполнявшие свой служебный и человеческий долг, заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию Соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще девять пострадали.
"Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - сказал Чирков.
Уточняется, что в Соцфонде создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в поселке Чаплинка.
"Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.