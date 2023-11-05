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В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/chaplinka-1907595575.html
В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями
В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями - РИА Новости, 05.11.2023
В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями
Погибшие в результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка сотрудники - настоящие герои, выполнявшие... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:35
2023-11-05T16:35
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
сергей чирков
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Погибшие в результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка сотрудники - настоящие герои, выполнявшие свой служебный и человеческий долг, заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию Соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще девять пострадали. "Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - сказал Чирков. Уточняется, что в Соцфонде создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в поселке Чаплинка. "Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231103/udar-1907330664.html
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происшествия, херсонская область , сергей чирков, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Сергей Чирков, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Соцфонде назвали погибших от удара ВСУ сотрудников в Чаплинке героями

Чирков назвал погибших при обстреле ВСУ сотрудников Соцфонда в Чаплинке героями

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Погибшие в результате украинского ракетного удара по зданию Социального фонда России в херсонском поселке Чаплинка сотрудники - настоящие герои, выполнявшие свой служебный и человеческий долг, заявил председатель фонда Сергей Чирков, его слова приводятся на сайте фонда.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию Соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще девять пострадали.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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3 ноября, 21:14
"Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - сказал Чирков.
Уточняется, что в Соцфонде создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в поселке Чаплинка.
"Фонд продолжит активную работу по предоставлению гражданам, проживающим в новых субъектах нашей страны, всех мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. В единстве наша сила", - отмечается в сообщении.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьСергей ЧирковВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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