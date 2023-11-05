https://ria.ru/20231105/bunker-1907650036.html

На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков

На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков - РИА Новости, 05.11.2023

На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков

Сотрудники федеральной и военной полиции бразильского штата Парана в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в сельской местности... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T23:51

2023-11-05T23:51

2023-11-05T23:51

в мире

парана

бразилия

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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники федеральной и военной полиции бразильского штата Парана в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в сельской местности бункер, в котором находилось более 7 тонн марихуаны, а также винтовки и боеприпасы, сообщила пресс-служба военной полиции штата. "На территории свинарника в подземном бункере было обнаружено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, общий вес которых после взвешивания составил примерно 7235 кг. Также были изъяты две винтовки калибра 7,62 и винтовка калибра 5,56, 257 патронов калибра 7,62 и 400 патронов калибра 5,56", - говорится в сообщении на сайте военной полиции Параны. Людей на территории фермы в момент обыска не оказалось, хотя оружие было заряжено, а часть боеприпасов — упакована в тактические сумки. В распоряжение федеральной полиции был также передан находящийся на участке автомобиль Toyota с проблесковым маячком.

https://ria.ru/20230928/narkotiki-1899220865.html

парана

бразилия

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в мире, парана, бразилия