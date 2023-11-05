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Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава" - РИА Новости, 05.11.2023
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06:48 05.11.2023 (обновлено: 09:11 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/bulava-1907530912.html
Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"
Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава" - РИА Новости, 05.11.2023
Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"
Новый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:48
2023-11-05T09:11
россия
белое море
безопасность
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Новый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", рассказали в Минобороны.&quot;Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район&quot;, — говорится в сообщении.В Минобороны уточнили, что ракету запустили из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Этот пуск стал завершающим элементом испытаний подлодки, после которого будет принято решение о ее приеме в состав ВМФ."Император Александр III" — седьмой ракетоносец семейства "Борей-А". Корабль способен нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В рамках госпрограммы вооружения планируется построить и передать флоту еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".
https://ria.ru/20231016/podlodka-1902997452.html
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Испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава"
Подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщили в Минобороны и показали, как это было. Пуск баллистической ракеты - завершающий элемент испытаний "Императора Александра III", после него будет принято решение о приеме крейсера в состав ВМФ.
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россия, белое море, безопасность
Россия, Белое море, Безопасность
Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"

Подводный крейсер "Император Александр III" провел пуск ракеты "Булава"

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Новый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", рассказали в Минобороны.
«

"Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ракету запустили из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Этот пуск стал завершающим элементом испытаний подлодки, после которого будет принято решение о ее приеме в состав ВМФ.
"Император Александр III" — седьмой ракетоносец семейства "Борей-А". Корабль способен нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В рамках госпрограммы вооружения планируется построить и передать флоту еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".
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