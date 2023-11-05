https://ria.ru/20231105/britaniya-1907521540.html

В Британии хотят усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

В Британии хотят усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах - РИА Новости, 05.11.2023

В Британии хотят усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена предложить кабмину законодательно усилить борьбу с использованием бездомными... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T02:14

2023-11-05T02:14

2023-11-05T10:17

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена предложить кабмину законодательно усилить борьбу с использованием бездомными палаток в общественных местах. "Кого я хочу остановить и чего хочет от нас законопослушное большинство, так это тех, кто причиняет неудобства и огорчение другим людям, разбивая палатки в общественных местах", — написала Браверман на своей странице в соцсети X. Она не привела подробностей своего предложения.По словам Браверман, власти Великобритании всегда будут поддерживать тех, у кого действительно нет дома. При этом министр отметила, что кабмин не может допустить, "чтобы наши улицы были застроены рядами палаток, занятых людьми, многие из которых приехали из-за рубежа и живут на улицах в качестве образа жизни". Ранее в докладе благотворительной организации Joseph Rowntree Foundation (JRF), занимающейся вопросами бедности, говорилось, что более миллиона детей в Великобритании столкнулись с нищетой в 2022 году на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране. По данным благотворительной организации Buttle UK, около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, это значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет.

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