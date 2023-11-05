https://ria.ru/20231105/bayden-1907521803.html

Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком

Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком - РИА Новости, 05.11.2023

Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка, и в мире смеются над этим. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T02:19

2023-11-05T02:19

2023-11-05T05:40

китай

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка, и в мире смеются над этим. "Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", - сказал Трамп на встрече со сторонниками во Флориде. По словам экс-президента, Байден коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован — "его подкупали". Как заявил политик, руководство Китая и России "не могут поверить в то, что произошло с этой страной". "Они уважали нашу страну, нашего президента, поэтому мы были в безопасности. Китай с нами разговаривает, будто мы дети, а по состоянию ума мы и есть, если вы посмотрите на наших лидеров", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20231012/tramp-1902157230.html

китай

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китай, сша, флорида, джо байден, дональд трамп, в мире