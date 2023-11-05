https://ria.ru/20231105/almazy-1907537254.html
Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов
Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов - РИА Новости, 05.11.2023
Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов
Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T08:50
2023-11-05T08:50
2023-11-05T11:42
экономика
россия
евросоюз
африка
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка, при этом лидерами по объемам экспорта этого сырья стали ОАЭ и Европа, подсчитало РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с "кровавыми алмазами". Так, по данным за прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию - это рекордные 35% рынка. До этого начиная с 2004 года Россия в мировом производстве алмазов занимала лишь от 22% до 33% в год. Еще 61,6 миллиона карат было добыто в странах Африки. Самыми большими производителями алмазов на континенте стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южная Африка (9,7 миллиона карат). Кроме Африки, в лидерах по объемам производства в Кимберлийском процессе оказались Канада (16,3 миллиона карат) и Бразилия (158 тысяч карат). В то же время основными экспортерами алмазного сырья оказались далеко не те страны, которые его производят. Больше всего алмазов в 2022 году продали Объединенные Арабские Эмираты - 89,4 миллиона карат (27% от мирового экспорта), и Евросоюз - 75,2 миллиона карат (22,7%), которые вообще не добывали этот камень. Также в топе стран по объемам поставок этих драгоценных камней на мировой рынок оказались Россия (36,7 миллиона карат - 11,1%), Ботсвана (27,1 миллиона карат), не производящая собственные алмазы Индия (26,1 миллиона карат), Канада (16,3 миллиона карат), Конго (11,6 миллиона карат) и Южная Африка (10,8 миллиона карат). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре сообщала, что сейчас идет подготовка 12-го пакета санкций ЕС против России, в который должен войти запрет на импорт российских алмазов после согласования соответствующего санкционного механизма со странами "большой семерки". До этого, также в октябре, премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов. Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
https://ria.ru/20231021/almazy-1904295247.html
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898616239.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, евросоюз, африка
Экономика, Россия, Евросоюз, Африка
Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов
На долю России пришлось 35% мирового рынка алмазов, добытых в 2022 году
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка, при этом лидерами по объемам экспорта этого сырья стали ОАЭ и Европа, подсчитало РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с "кровавыми алмазами".
Так, по данным за прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию - это рекордные 35% рынка. До этого начиная с 2004 года Россия в мировом производстве алмазов занимала лишь от 22% до 33% в год.
Еще 61,6 миллиона карат было добыто в странах Африки
. Самыми большими производителями алмазов на континенте стали Ботсвана
(24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго
(9,9 миллиона карат) и Южная Африка (9,7 миллиона карат). Кроме Африки, в лидерах по объемам производства в Кимберлийском процессе оказались Канада
(16,3 миллиона карат) и Бразилия
(158 тысяч карат).
В то же время основными экспортерами алмазного сырья оказались далеко не те страны, которые его производят. Больше всего алмазов в 2022 году продали Объединенные Арабские Эмираты - 89,4 миллиона карат (27% от мирового экспорта), и Евросоюз - 75,2 миллиона карат (22,7%), которые вообще не добывали этот камень.
Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов
Также в топе стран по объемам поставок этих драгоценных камней на мировой рынок оказались Россия (36,7 миллиона карат - 11,1%), Ботсвана (27,1 миллиона карат), не производящая собственные алмазы Индия
(26,1 миллиона карат), Канада (16,3 миллиона карат), Конго (11,6 миллиона карат) и Южная Африка (10,8 миллиона карат).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре сообщала, что сейчас идет подготовка 12-го пакета санкций ЕС против России, в который должен войти запрет на импорт российских алмазов после согласования соответствующего санкционного механизма со странами "большой семерки". До этого, также в октябре, премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов.
Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты
Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
Дипломат спрогнозировал последствия санкций в отношении российских алмазов