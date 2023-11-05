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Агентство Франс Пресс призвало Израиль расследовать удар по бюро в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
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00:53 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/afp-1907516127.html
Агентство Франс Пресс призвало Израиль расследовать удар по бюро в Газе
Агентство Франс Пресс призвало Израиль расследовать удар по бюро в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
Агентство Франс Пресс призвало Израиль расследовать удар по бюро в Газе
Агентство Франс Пресс в субботу призвало Израиль провести "тщательное и прозрачное расследование" после удара якобы израильской армии по его бюро, сообщило... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:53
2023-11-05T00:53
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство Франс Пресс в субботу призвало Израиль провести "тщательное и прозрачное расследование" после удара якобы израильской армии по его бюро, сообщило агентство. В пятницу Франс Пресс отмечало, что его бюро в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сотрудников СМИ в момент удара там не было. Как указывало агентство, в армии Израиля заявили, что проверяли данные об ударе несколько раз, однако "ударов армии Израиля по зданию не было". "Агентство Франс Пресс в субботу призвало Израиль провести тщательное и прозрачное расследование … после того, как в результате удара был нанесен серьезный ущерб его (агентства – ред.) офису в городе Газа, который на протяжении нескольких недель подвергался обстрелам", - говорится в сообщении агентства. В агентстве добавили, что приняли к сведению заявление представителя Армии обороны Израиля о том, что "удар, нанесенный поблизости" бюро агентства, "мог привести к образованию обломков". "Данное заявление само по себе не объясняет масштаба ущерба, нанесенного бюро агентства Франс Пресс", - указывается в заявлении. Исполнительный директор агентства, как отмечается, заявил, что удар по бюро - это сигнал тревоги "для всех журналистов, которые работают в столь сложных условиях в Газе". "Необходимо приложить все усилия, чтобы защитить СМИ в Газе", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/bolnitsa-1907415440.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Агентство Франс Пресс призвало Израиль расследовать удар по бюро в Газе

Агентство AFP после удара по бюро в Газе призвало Израиль провести расследование

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство Франс Пресс в субботу призвало Израиль провести "тщательное и прозрачное расследование" после удара якобы израильской армии по его бюро, сообщило агентство.
В пятницу Франс Пресс отмечало, что его бюро в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сотрудников СМИ в момент удара там не было. Как указывало агентство, в армии Израиля заявили, что проверяли данные об ударе несколько раз, однако "ударов армии Израиля по зданию не было".
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"Агентство Франс Пресс в субботу призвало Израиль провести тщательное и прозрачное расследование … после того, как в результате удара был нанесен серьезный ущерб его (агентства – ред.) офису в городе Газа, который на протяжении нескольких недель подвергался обстрелам", - говорится в сообщении агентства.
В агентстве добавили, что приняли к сведению заявление представителя Армии обороны Израиля о том, что "удар, нанесенный поблизости" бюро агентства, "мог привести к образованию обломков". "Данное заявление само по себе не объясняет масштаба ущерба, нанесенного бюро агентства Франс Пресс", - указывается в заявлении.
Исполнительный директор агентства, как отмечается, заявил, что удар по бюро - это сигнал тревоги "для всех журналистов, которые работают в столь сложных условиях в Газе". "Необходимо приложить все усилия, чтобы защитить СМИ в Газе", - добавил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе
Вчера, 06:19
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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