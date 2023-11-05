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Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался - РИА Новости, 05.11.2023
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16:33 05.11.2023 (обновлено: 16:43 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/aeroport-1907595198.html
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался - РИА Новости, 05.11.2023
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался
Вооруженный мужчина, который более 15 часов удерживал в заложниках свою дочь на территории аэропорта Гамбурга, покинул машину и сдался, ребенок не пострадал,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:33
2023-11-05T16:43
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, который более 15 часов удерживал в заложниках свою дочь на территории аэропорта Гамбурга, покинул машину и сдался, ребенок не пострадал, заявила полиция на своей странице в социальной сети Х."Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью. Мужчина был задержан полицейскими без сопротивления. Ребенок не пострадал", - написала полиция.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находилась четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке.Позднее издание сообщало, что вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.
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гамбург (город), в мире
Гамбург (город), В мире
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался

Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину, ребенок не пострадал

© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODERПолиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODER
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, который более 15 часов удерживал в заложниках свою дочь на территории аэропорта Гамбурга, покинул машину и сдался, ребенок не пострадал, заявила полиция на своей странице в социальной сети Х.
"Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью. Мужчина был задержан полицейскими без сопротивления. Ребенок не пострадал", - написала полиция.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находилась четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке.
Позднее издание сообщало, что вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.
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