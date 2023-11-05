Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину, ребенок не пострадал
© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODERПолиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, который более 15 часов удерживал в заложниках свою дочь на территории аэропорта Гамбурга, покинул машину и сдался, ребенок не пострадал, заявила полиция на своей странице в социальной сети Х.
"Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью. Мужчина был задержан полицейскими без сопротивления. Ребенок не пострадал", - написала полиция.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находилась четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке.
Позднее издание сообщало, что вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.