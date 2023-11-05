https://ria.ru/20231105/aeroport-1907516681.html
СМИ: взявший заложников в аэропорту Гамбурга бросил два коктейля Молотова
СМИ: взявший заложников в аэропорту Гамбурга бросил два коктейля Молотова - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: взявший заложников в аэропорту Гамбурга бросил два коктейля Молотова
Вооруженный мужчина, прорвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга, бросил как минимум два коктейля Молотова, сообщило издание Bild. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:57
2023-11-05T00:57
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга, бросил как минимум два коктейля Молотова, сообщило издание Bild. В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине могут находиться двое детей. "Он выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова", сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолет водой", - пишет Bild. Также сообщается, что к операции привлечены полицейские вертолеты.
https://ria.ru/20230925/posolstvo-1898404361.html
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bild, гамбург (город), в мире
Bild, Гамбург (город), В мире
СМИ: взявший заложников в аэропорту Гамбурга бросил два коктейля Молотова
Bild: вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга бросил два коктейля Молотова
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Вооруженный мужчина, прорвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга, бросил как минимум два коктейля Молотова, сообщило издание Bild
.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине могут находиться двое детей.
"Он выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова", сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолет водой", - пишет Bild.
Также сообщается, что к операции привлечены полицейские вертолеты.
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