Захарова назвала "цену" высылки российского журналиста из Болгарии
Захарова: высылке журналиста из Болгарии предшествовал визит замгоссекретаря США
София, столица Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перед высылкой российского журналиста из Болгарии в эту страну приезжала замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии, местные власти получили четкие указания на эту тему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
"Для того чтобы понять, что сподвигло Болгарию на, казалось бы, ничем не спровоцированную травлю корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, достаточно всего лишь изучить политическую хронику посольства США в Софии. Из неё мы узнаем, что буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями на репортёра в страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. Болгарское правительство получило чёткие ЦУ, как вести "публичную дипломатию": цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова", - написала Захарова.
По ее словам, "чтобы аргументы американки звучали ещё убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти миллион долларов".
"Формально – на "повышение медиаграмотности". Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет 900 тысяч долларов", - отметила она.
По ее предположению, в Софии осознавали неминуемые зеркальные последствия для своего же гражданина и сотрудника государственного СМИ – шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова.
"Только Вашингтону судьба Григорова и болгарской аудитории, как всегда, безразлична, так же, как ему всегда были безразличны судьбы, жизни граждан и национальные интересы даже своих так называемых союзников", - считает Захарова.
"Российская газета" 31 октября сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. В ответ МИД РФ заявил, что Россия лишает аккредитации и высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве.