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Захарова назвала "цену" высылки российского журналиста из Болгарии - РИА Новости, 04.11.2023
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14:50 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zhurnalist-1907434159.html
Захарова назвала "цену" высылки российского журналиста из Болгарии
Захарова назвала "цену" высылки российского журналиста из Болгарии - РИА Новости, 04.11.2023
Захарова назвала "цену" высылки российского журналиста из Болгарии
Перед высылкой российского журналиста из Болгарии в эту страну приезжала замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии, местные власти получили четкие... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:50
2023-11-04T14:50
болгария
россия
сша
мария захарова
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перед высылкой российского журналиста из Болгарии в эту страну приезжала замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии, местные власти получили четкие указания на эту тему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. "Для того чтобы понять, что сподвигло Болгарию на, казалось бы, ничем не спровоцированную травлю корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, достаточно всего лишь изучить политическую хронику посольства США в Софии. Из неё мы узнаем, что буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями на репортёра в страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. Болгарское правительство получило чёткие ЦУ, как вести "публичную дипломатию": цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова", - написала Захарова. По ее словам, "чтобы аргументы американки звучали ещё убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти миллион долларов". "Формально – на "повышение медиаграмотности". Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет 900 тысяч долларов", - отметила она. По ее предположению, в Софии осознавали неминуемые зеркальные последствия для своего же гражданина и сотрудника государственного СМИ – шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова. "Только Вашингтону судьба Григорова и болгарской аудитории, как всегда, безразлична, так же, как ему всегда были безразличны судьбы, жизни граждан и национальные интересы даже своих так называемых союзников", - считает Захарова. "Российская газета" 31 октября сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. В ответ МИД РФ заявил, что Россия лишает аккредитации и высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве.
https://ria.ru/20231103/bolgariya-1907294302.html
https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html
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болгария, россия, сша, мария захарова, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, в мире
Болгария, Россия, США, Мария Захарова, Государственный департамент США, Санкции в отношении России, В мире
Захарова назвала "цену" высылки российского журналиста из Болгарии

Захарова: высылке журналиста из Болгарии предшествовал визит замгоссекретаря США

© Depositphotos.com / alexF-64София, столица Болгарии
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Depositphotos.com / alexF-64
София, столица Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Перед высылкой российского журналиста из Болгарии в эту страну приезжала замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии, местные власти получили четкие указания на эту тему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
"Для того чтобы понять, что сподвигло Болгарию на, казалось бы, ничем не спровоцированную травлю корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, достаточно всего лишь изучить политическую хронику посольства США в Софии. Из неё мы узнаем, что буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями на репортёра в страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. Болгарское правительство получило чёткие ЦУ, как вести "публичную дипломатию": цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова", - написала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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По ее словам, "чтобы аргументы американки звучали ещё убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти миллион долларов".
"Формально – на "повышение медиаграмотности". Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет 900 тысяч долларов", - отметила она.
По ее предположению, в Софии осознавали неминуемые зеркальные последствия для своего же гражданина и сотрудника государственного СМИ – шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова.
"Только Вашингтону судьба Григорова и болгарской аудитории, как всегда, безразлична, так же, как ему всегда были безразличны судьбы, жизни граждан и национальные интересы даже своих так называемых союзников", - считает Захарова.
"Российская газета" 31 октября сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. В ответ МИД РФ заявил, что Россия лишает аккредитации и высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве.
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