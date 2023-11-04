https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907457806.html

Число жертв землетрясения в Непале выросло почти до 260 человек

Число жертв землетрясения в Непале выросло почти до 260 человек - РИА Новости, 04.11.2023

Число жертв землетрясения в Непале выросло почти до 260 человек

Не менее 157 человек погибли при землетрясении в Непале, ещё 168 пострадали, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:35

2023-11-04T16:35

2023-11-04T16:40

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. Не менее 157 человек погибли при землетрясении в Непале, ещё 168 пострадали, сообщает местная полиция.По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений, подземные толчки с эпицентром в районе Джаджаркот были зафиксированы в 23.47 (21.02 мск) в пятницу. Сильные толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели.Ранее сообщалось о гибели 143 человек.По состоянию на середину субботы в результате землетрясения в Джаджаркоте, эпицентре землетрясения, погибли 105 человек, а в прилегающем районе Западный Рукум зарегистрированы 38 погибших. Кадры с места трагедии показывают множество разрушенных двух- и одноэтажных домов.По данным полиции Непала, ранения получили 168 человек.Число погибших в результате этого стихийного бедствия является самым высоким со времен землетрясения 2015 года в Непале магнитудой 7,8, которое унесло жизни почти 9 тысяч человек.Правительство объявило о финансовом пакете в размере 100 миллионов непальских рупий (757,2 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.Руководители служб безопасности пострадавших от землетрясения районов Джаджаркот и Западный Рукум заявили, что сотрудники всех трех органов безопасности — армии полиции и вооруженных полицейских сил Непала — были мобилизованы для операций по спасению и оказанию помощи.

https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html

https://ria.ru/20231104/nepal-1907385788.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, непал, катманду, индия