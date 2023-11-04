https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 - РИА Новости, 04.11.2023

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T05:14

2023-11-04T05:14

2023-11-04T16:41

непал

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию."Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", - говорится в сообщении агентства.Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о более чем 54 погибших и десятках пострадавших.

https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907356904.html

непал

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непал, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)