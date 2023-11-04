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Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 - РИА Новости, 04.11.2023
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05:14 04.11.2023 (обновлено: 16:41 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 - РИА Новости, 04.11.2023
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T05:14
2023-11-04T16:41
непал
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию."Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", - говорится в сообщении агентства.Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о более чем 54 погибших и десятках пострадавших.
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907356904.html
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непал, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Непал, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128

Reuters: число жертв землетрясения в Непале возросло до 128 человек

© AP Photo / Nepal Prime Minister's OfficeПоследствия землетрясения в Непале
Последствия землетрясения в Непале - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Nepal Prime Minister's Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о более чем 54 погибших и десятках пострадавших.
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