https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907352615.html

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:51

2023-11-04T01:51

2023-11-04T16:43

в мире

непал

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о 37 погибших и десятках пострадавших."По меньшей мере 54 человека погибли и еще десятки получили ранения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальных лиц.

https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907144417.html

непал

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в мире, непал, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)