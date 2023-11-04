https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907352615.html
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:51
2023-11-04T01:51
2023-11-04T16:43
в мире
непал
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Сообщалось о 37 погибших и десятках пострадавших."По меньшей мере 54 человека погибли и еще десятки получили ранения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальных лиц.
https://ria.ru/20231103/zemletryasenie-1907144417.html
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в мире, непал, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54, сообщили СМИ
СМИ: числе жертв землетрясения в Непале выросло до 54