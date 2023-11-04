https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907479970.html

"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного

"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного - РИА Новости, 04.11.2023

"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:30

2023-11-04T18:30

2023-11-04T18:30

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua"."Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили", — заявил он.По словам Зеленского, Россия обладает существенным преимуществом в воздухе, поэтому ВСУ нужны истребители F-16 для продолжения наступления. Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html

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политика, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато