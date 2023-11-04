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"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:30
2023-11-04T18:30
2023-11-04T18:30
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua"."Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили", — заявил он.По словам Зеленского, Россия обладает существенным преимуществом в воздухе, поэтому ВСУ нужны истребители F-16 для продолжения наступления. Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html
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политика, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного
Зеленский не согласился со словами Залужного о патовой ситуации на фронте