Рейтинг@Mail.ru
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907479970.html
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:30
2023-11-04T18:30
политика
россия
украина
валерий залужный
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua"."Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили", — заявил он.По словам Зеленского, Россия обладает существенным преимуществом в воздухе, поэтому ВСУ нужны истребители F-16 для продолжения наступления. Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html
https://ria.ru/20231104/vsu-1907453882.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Россия контролирует небо". Зеленский отреагировал на заявление Залужного

Зеленский не согласился со словами Залужного о патовой ситуации на фронте

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, сообщает "Страна.ua".
«
"Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили", — заявил он.
По словам Зеленского, Россия обладает существенным преимуществом в воздухе, поэтому ВСУ нужны истребители F-16 для продолжения наступления. Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Ей конец". На Украине возмутились поведением фон дер Ляйен в Киеве
17:36
Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Не понимаю, что произошло". Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского
16:20
 
ПолитикаРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала