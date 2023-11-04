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"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского - РИА Новости, 04.11.2023
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09:02 04.11.2023 (обновлено: 12:42 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907369839.html
"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского
"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского - РИА Новости, 04.11.2023
"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение президента Украины Владимира Зеленского на обложке журнала Time РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:02
2023-11-04T12:42
политика
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
адольф гитлер
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение президента Украины Владимира Зеленского на обложке журнала Time с Адольфом Гитлером перед его гибелью.&quot;На этой неделе вы видели обложку журнала Time, на которой Зеленский изображен в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своем бункере. И ведь всего год назад Зеленского называли следующим Уинстоном Черчиллем или даже человеком года по версии Time&quot;, — заявил эксперт.Он также добавил, что сами украинцы недооценили мощь России и начинают постепенно осознавать тот факт, что они проигрывают в конфликте и "в ближайшее время могут многого лишиться", а глава киевского режима пытается в своих выступлениях сохранять иллюзию контроля над ситуацией.&quot;Теперь Зеленский — пустышка, он никому не нужен и делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание&quot;, — резюмировал Джонсон.В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".
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политика, в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, адольф гитлер, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского

Эксперт Джонсон сравнил Зеленского на обложке Time с Гитлером перед его гибелью

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение президента Украины Владимира Зеленского на обложке журнала Time с Адольфом Гитлером перед его гибелью.
«

"На этой неделе вы видели обложку журнала Time, на которой Зеленский изображен в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своем бункере. И ведь всего год назад Зеленского называли следующим Уинстоном Черчиллем или даже человеком года по версии Time", — заявил эксперт.

© Фото : TIME USA, LLCОбложка журнала Time от 20 ноября 2023 года
Обложка журнала Time от 20 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : TIME USA, LLC
Обложка журнала Time от 20 ноября 2023 года
Он также добавил, что сами украинцы недооценили мощь России и начинают постепенно осознавать тот факт, что они проигрывают в конфликте и "в ближайшее время могут многого лишиться", а глава киевского режима пытается в своих выступлениях сохранять иллюзию контроля над ситуацией.
«

"Теперь Зеленский — пустышка, он никому не нужен и делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание", — резюмировал Джонсон.

В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".
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