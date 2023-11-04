"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского
Эксперт Джонсон сравнил Зеленского на обложке Time с Гитлером перед его гибелью
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение президента Украины Владимира Зеленского на обложке журнала Time с Адольфом Гитлером перед его гибелью.
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"На этой неделе вы видели обложку журнала Time, на которой Зеленский изображен в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своем бункере. И ведь всего год назад Зеленского называли следующим Уинстоном Черчиллем или даже человеком года по версии Time", — заявил эксперт.
Он также добавил, что сами украинцы недооценили мощь России и начинают постепенно осознавать тот факт, что они проигрывают в конфликте и "в ближайшее время могут многого лишиться", а глава киевского режима пытается в своих выступлениях сохранять иллюзию контроля над ситуацией.
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"Теперь Зеленский — пустышка, он никому не нужен и делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание", — резюмировал Джонсон.
В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".