https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907369839.html

"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского

"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского - РИА Новости, 04.11.2023

"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение президента Украины Владимира Зеленского на обложке журнала Time РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:02

2023-11-04T09:02

2023-11-04T12:42

политика

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

адольф гитлер

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение президента Украины Владимира Зеленского на обложке журнала Time с Адольфом Гитлером перед его гибелью."На этой неделе вы видели обложку журнала Time, на которой Зеленский изображен в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своем бункере. И ведь всего год назад Зеленского называли следующим Уинстоном Черчиллем или даже человеком года по версии Time", — заявил эксперт.Он также добавил, что сами украинцы недооценили мощь России и начинают постепенно осознавать тот факт, что они проигрывают в конфликте и "в ближайшее время могут многого лишиться", а глава киевского режима пытается в своих выступлениях сохранять иллюзию контроля над ситуацией."Теперь Зеленский — пустышка, он никому не нужен и делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание", — резюмировал Джонсон.В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".

https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html

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политика, в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, адольф гитлер, центральное разведывательное управление (цру)