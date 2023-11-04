https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907357020.html

В США раскрыли, как ЦРУ "заказало" Зеленского

В США раскрыли, как ЦРУ "заказало" Зеленского - РИА Новости, 04.11.2023

В США раскрыли, как ЦРУ "заказало" Зеленского

Американский журнал Time, опубликовавший статью о Зеленском, имеет "невероятно теплые" отношения с ЦРУ, заявил журналист Клейтон Моррис в выпуске программы... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T03:58

2023-11-04T03:58

2023-11-04T10:44

в мире

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украина

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американский журнал Time, опубликовавший статью о Зеленском, имеет "невероятно теплые" отношения с ЦРУ, заявил журналист Клейтон Моррис в выпуске программы Redacted News.Моррис, экс-телеведущий Fox News, назвал "убийственной" статью Time о Зеленском, в которой авторы представляют его "совершенно оторванным от действительности". "А сейчас необходимо отметить, что у журнала Time сложились невероятно теплые отношения с ЦРУ, и этому есть множество документальных подтверждений, начиная с 1970-х, когда народ поразило сенсационное расследование, доказавшее эту самую связь", — утверждает журналист.По словам Морриса, Институт Катона в США провел исследование и выяснил, что из всех крупных газет и новостных агентств наиболее тесные связи с американским разведывательным сообществом имеют газета The New York Times, телеканал CBS и Time."Получает деньги и указания от ЦРУ — вот чем занимается журнал Time. Так что появление на обложке цээрушного издания истории, обличающей Зеленского, должно вызывать как минимум удивление. Зачем поддерживаемый ЦРУ журнал вдруг берет и показывает реальную, мрачную картину ситуации на Украине? Чтобы добиться для нее поддержки или заложить фундамент для чего-то менее приятного?" — задался вопросом он.Для написания статьи Time удалось заполучить доступ к ближайшему окружению Зеленского, и в итоге его выставили "психически неуравновешенным и оторванным от реальности лидером", резюмировал Моррис.В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1907006389.html

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906562701.html

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в мире, сша, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру)